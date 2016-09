Grupo Folha Solta no Portão

O grupo instrumental Folha Solta, voltado à interpretação do repertório popular de samba de raiz e choro, apresenta-se nesta quinta-feira (22), às 19h30, no Auditório Antonio Carlos Kraide – Portão Cultural. Formado em 2013 na Escola Talento Musical, o grupo já fez vários shows em espaços culturais da cidade. Este ano tocou no Sesc Paço da Liberdade, na programação em comemoração à semana nacional do choro, e na Unespar, como uma das atrações da série Grandes Mestres da Música.



SERVIÇO:

O quê: Grupo Folha Solta

Onde: Auditório Antonio Carlos Kraide – Portão Cultural (Av. República Argentina, 3430)

Quando: 22 de setembro de 2016 (quinta-feira), às 19h30

Entrada franca