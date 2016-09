A cantora curitibana Ni Salles apresenta o seu novo projeto, o show Ni Salles interpreta Elis, com o repertório das canções mais marcantes de Elis Regina. O show será apresentado na próxima sexta-feira (23), às 19h30, no TUC – Teatro Universitário de Curitiba Segundo a artista, a intenção do projeto é passar ao público toda a técnica, paixão, posicionamento político, personalidade forte, criatividade, suingue, maternidade, entre outras características de Elis Regina. A cantora estará acompanhada da banda formada por Gegê Félix, Luis Panteleoni, Rafael Mello e Fernando Wadouski.



SERVIÇO:

O quê: Show Ni Salles interpreta Elis Regina

Onde: TUC – Teatro Universitário de Curitiba – Galeria Júlio Moreira – Largo da Ordem

Quando: 23 de setembro de 2016 (sexta-feira), às 19h30

Ingressos: R$ 30