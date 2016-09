Giovani Caruso, Tuba Caruso e Marcos Gonzatto: formação da banda em 2000 se apresenta de novo nos palcos curitibanos neste sábado (foto: Divulgação)

A banda Faichecleres, formada em Curitiba volta aos palcos do Espaço Cult neste sábado (24) para a alegria dos fãs órfãos. Eles voltam a se reunir novamente um ano depois do show comemorativo de 10 anos do disco do trio Imoral e Sem Vegonha. “No ano passado, o show ficou maravilhoso, os ingressos se esgotaram e nos sentimos muito bem de se reencontrar. Então resolvemos fazer Porto Alegre neste ano. O povo de Curitiba ficou com ciúmes e marcamos novo show aqui”, conta Giovanni Caruso, baixista e vocalista da banda. “ O show que era para ser um, já virou quatro, mais um em Curitiba, três no Interior do Paraná e um no Rio Grande”. O trio toca em Curitiba com sua formação original, Tuba Caruso, Giovani Caruso e Marcos Gonzatto, para cantar os grandes sucessos e celebrar essa pérola da música brasileira que é Indecente, Imoral e Sem Vergonha.



Sobre a possibilidade de a banda voltar definitivamente, Caruso desconversa: “Foi muito bom nos reunirmos de novo. Conversamos muito, o clima foi ótimo. Se vamos voltar definitivo um dia não sei. A palavra nunca não existe pra mim. Vamos deixar rolar”.



No repertório no show, músicas dos álbuns da banda e alguns covers”. Segundo ele, muita coisa mudou desde o tempo da banda. “Ninguém estudava, ninguém era casado. Por isso mapeamos o Brasil. Em cinco anos foram mais de 1000 shows”.



A história da banda — Tudo começou lá por 1998 no Rio Grande do Sul. Carlos Eduardo, o Tuba, e seu primo Giovanni Caruso conheceram o Júpiter Maçã, quando ele foi passar o verão com eles. Ali surgiu a vontade de criar uma banda. Os dois se mudaram para Curitiba e dois guitarristas se juntaram a eles: Rodrigo e Charles, mas o primeiro não durou muito. Devido a incompatibilidade de idéias, Rodrigo saiu e foi quando o atual guitarrista, Marcos Gonzatto, entrou para a banda. Isso era em 2000. Logo as músicas Bajulações, Modéstia à Parte, Ela Só Quer Me ter e Metida Demais começaram a surgir naturalmente. Mas Charles sofreu um acidente de carro e ficou cinco meses e meio em coma. Foi quando a banda virou um trio, como seguiu até 2006. Após gravarem o primeiro CD Indecente, Imoral e Sem Vegonha, a banda começou a rodar o país divulgando o trabalho de estreia. Eles fizeram até turnê pelo nordeste com as bandas independentes, que passou em 2006 na MTV.A banda se destacou nos principais festivais do país, entre eles: Festival Bananada (Goiânia), Upload (São Paulo), London Burning (RJ), Goiânia Noise 2004, Curitiba Pop Festival 2003, RG 2004 Rock Garagem (Curitiba),Super Noites Senhor F (Brasília e Florianópolis) além de shows onde dividiu o palco com os gaúchos do Cachorro Grande e Bidê ou Balde.



Após lançarem o segundo disco, os Faichecleres foram convidados para participarem do Rally MTV. Seria a grande guinada na carreira da banda, mas Giovanni recusou e decidiu que não era o que queria para a vida dele. Após a saída de Giovanni, no final de 2006, dois outros baixistas passaram pelo Faichecleres: Ricardo Junior, do Beatles Forever, que já tocou no acústico Ultraje a Rigor, e Cauê Reali, amigo da banda de Porto Alegre. Depois de troca-troca de integrantes, a banda acabou definitivamente.

SERVIÇO:

O quê: Faichecleres

Quando: Sábado, dia 24 às 21 horas

Onde: Espaço Cult (Rua Doutor Claudino dos Santos, 72, Largo da Ordem, São Francisco)

Quanto: R$ 40- a R$ 80, à venda no site Sympla