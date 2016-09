Primavera vai começar com temperaturas baixas em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primavera, que começa oficialmente às 11h21 desta quinta-feira (22), vai começar com temperaturas baixas na capital paulista: os termômetros devem marcar entre 12°C e 23°C, de acordo com a previsão do tempo do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo. A tendência é que a temperatura aumente no restante da semana. Na sexta-feira o sol deve brilhar forte e a temperatura máxima prevista é de 28°C -a mínima é de 13°C. O último dia do inverno foi de frio em São Paulo, com mínima de 7,8°C registrada na Capela do Socorro, bairro da zona sul que costuma registrar as menores temperaturas da cidade. Este foi o quarto inverno mais seco da série histórica do CGE iniciada em 1995. O índice pluviométrico médio no inverno na cidade foi de 95,4 mm até esta quarta (21), um terço menor que a média histórica para o período, que é de 142,8 mm. A maior parte da estação foi de seca, como já era previsto pelo CGE, mas agosto foi um mês atípico, registrando quase três vezes o volume de chuva esperado. Já setembro deve acabar com chuvas abaixo da média histórica. O inverno de 2016 perdeu em volume de chuvas para os anos de 2003 (com 62,6 mm de precipitação), 2011 (66,9 mm) e 1995 (92,5 mm). O último domingo teve a maior temperatura média registrada na estação, com 33,1°C. A menor média foi de 8°C, em 11 de agosto. A tendência da primavera é que haja um aumento gradativo nas temperaturas e no volume de chuvas.