Guardas municipais são detidos ao investigar chácara de Greca em Curitiba

ESTELITA HASS CARAZZAI CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Dois guardas municipais de Curitiba foram detidos nesta quarta-feira (21) por usurpação de função pública ao permanecerem de "tocaia" em frente à chácara do candidato à prefeitura Rafael Greca (PMN). Greca, que concorre contra o atual prefeito Gustavo Fruet (PDT) e lidera as pesquisas, é suspeito de ter envolvimento no sumiço de 12 peças históricas de um museu municipal. Os guardas municipais estavam na cidade de Piraquara, onde Greca tem uma chácara e onde se suspeita que estariam algumas das peças desaparecidas. Armados e munidos de uma câmera fotográfica, eles estavam estacionados quase em frente ao portão da propriedade. Os dois foram encaminhados à delegacia por usurpação de função pública, já que estavam fora de sua área de serviço. Aos policiais, disseram que cumpriam "ordens superiores" e faziam uma investigação sobre "objetos desviados da secretaria de Cultura de Curitiba", segundo o boletim de ocorrência. Eles devem responder pelo caso no Juizado Especial Criminal, responsável por crimes de menor potencial ofensivo. "É um caso deprimente, um abuso de poder político", disse o advogado Walber Agra, da coligação de Greca. "É interessante que as peças estavam sumidas há dez anos e apenas agora que se tenta apurar seu paradeiro." A Prefeitura de Curitiba informou que nenhum dos guardas municipais estava em horário de serviço ou em carros do município e que, portanto, não iria se manifestar. A campanha de Gustavo Fruet negou ter orientado os servidores a investigarem o caso e disse, em nota, que Greca tenta "criar um subterfúgio para desviar o foco das graves denúncias" veiculadas na Folha de S.Paulo.