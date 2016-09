A cada dois dias, três pessoas são vítimas de estupro em Curitiba. É o que revelam dados da Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR), que indicam 1.397 casos registrados na Capital entre janeiro de 2014 e maio de 2016. O bairro com mais registros é a Cidade Industrial, com 134 estupros no período, seguido pelo Sítio Cercado (98).

Apesar de alarmante, ao longo dos últimos anos o índice vem caindo. Ainda segundo com a Sesp, em 2014 foram registrados 615 estupros, o que dá uma média de 51 casos por mês. Em 2015 houve uma redução de 6,77%, com 576 ocorrências, ou 48 por mês. Já neste ano, foram 206 episódios até maio, aproximadamente 41 por mês.

Mais até do que os dados, é alarmante a reação de boa parte da população aos estupros, especialmente quando a vítima é mulher. Segundo pesquisa encomendada ao Datafolha pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), um terço (33,3%) da população acredita que a culpa é da vítima. Entre os homens, 42% acreditam que o estupro acontece porque a mulher não se dá ao respeito e/ou usa roupas provocativas. Entre as mulheres, 32% concordam com a afirmação.

“A mulher em hipótese alguma pode ser criminalizada. Ela é vítima, sempre, não ré! Essa cadeia de pensamento precisa ser rigorosamente combatida na nossa sociedade”, alerta Renato Sérgio de Lima, vice-presidente do FBSP.

A situação brasileira, inclusive, se contrapõe ao que acontece em outros países. No Reino Unido, por exemplo, a polícia costuma fazer as perguntas básicas: quem?, quando?, onde?, como?. Uma pergunta, contudo, nunca é feita: por quê?

“Não olhamos para a vítima para pensar por que isso aconteceu com ela, para julgá-la. Isso aconteceu e a pessoa que fez isso é que criou o problema, não a vítima. Não importa como você se veste, se bebeu ou usou drogas”, diz Bernie Ryan, do centro de referência St Mary’s, que treina policiais e outros profissionais.

Cajuru e Boa Vista são as “campeãs”

Entre as regionais, aquelas que acumulam maior número de casos de estupros são as do Cajuru, Boa Vista e Matriz, nessa ordem. No primeiro, foram registrados 188 estupros no período analisado, dos quais 96 no bairro Cajuru e outros 65 no Uberaba. Já na regional do Boa Vista, foram 167 ocorrências, sendo 34 no Santa cândida, 30 no Bairro Alto e 27 no Pilarzinho. Por fim, no Matriz, foram 160 episódios, com maior acúmulo no bairro Centro (60 ocorrências).

Nas regionais do Boqueirão, do CIC e do Bairro Novo, que aparecem na sequência, foram 138, 136 e 132 estupros no período, respectivamente. Na primeira regional, os bairros que concentram mais casos são o Boqueirão (60) e o Alto Boqueirão (45), enquanto na regional do CIC o bairro Cidade Industrial registrou 134 casos. Já no Bairro Novo, o “destaque” é o Sítio Cercado, com 98 estupros desde janeiro de 2014.

Por fim, temos as regionais de Santa Felicidade, com 123 estupros, do Tatuquara, com 122 registros, do Fazendinha/Portão, com 120 casos, e do Pinheirinho, com 99 ocorrências. Em cada uma dessas regionais, os bairros com mais registros são, respectivamente, Santa Felicidade (29), Tatuquara (82), Seminário (34) e Pinheirinho (37).

Ministério Público oferece apoio às vítimas

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) conta com o Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro (Naves), que presta assistência às vítimas de estupro, mediante orientação jurídica e apoio psicológico para minimizar as sequelas.

O núcleo faz o acompanhando das investigações e das medidas cautelares relacionadas a crimes praticados na Capital, com o oferecimento das respectivas denúncias, para maior rapidez nos processos e a responsabilização dos autores. O serviço é gratuito e sigiloso.

Rápida

Sem ocorrências

Entre janeiro de 2014 e maio de 2016, quatro bairros de Curitiba permanecerem sem registrar um estupro sequer. São eles: São Miguel (regional da CIC ), São João (regional de Santa Felicidade), Riviera (regional da CIC) e Lamenha Pequena (regional de Santa Felicidade).

Além deles, outros três bairros tiveram poucos registros nos período. São eles: Lindoia (regional do Pinheirinho), São Lourenço (regional do Boa Vista) e Taboão (regional do Boa Vista). Nestes, foram registradas apenas um estupro desde 2014.