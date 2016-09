Venda por dispositivo móvel cresce 70%

Entre os dispositivos móveis mais usados pelos brasileiros, o smartphone é preferido ao tablet: mobilidade (foto: Franklin de Freitas)

As compras feitas via mobile, ou seja, pelo celular cresceram 70% no Brasil no primeiro semestre deste ano em comparação ao mesmo período de 2015. É o que indica o estudo H1 2016 State of Mobile Commerce Report, da Criteo, líder global de tecnologia especializada em publicidade digital e marketing de performance. Ela realizou uma pesquisa para entender a evolução do varejo mobile nos primeiros seis meses de 2016 em 12 países.

De acordo com o estudo, que revela hábitos de consumo e traz previsões para o mobile commerce no mundo, as vendas por dispositivos móveis vêm superando o desktop. O relatório mostra que os aplicativos são os canais mais eficientes para geração de vendas nesse ambiente. Além disso, identificou também que os apps dominam em todos os estágios do funil de compra e convertem três vezes mais que a navegação em mobile browsers.

No Brasil, a maior parte das operações (83%) é por smartphone, que registrou alta de 14% no primeiro semestre versus o mesmo período do ano passado. Somente 17% das compras são por tablet. O sistema operacional mais utilizado é o Android, que dobrou sua participação de 7,2%, na primeira metade de 2015, para 14,4%, em 2016. As transações via iOS representam 4,7%.

“É evidente a importância que o mobile já tem e o quanto deve crescer daqui para frente. Os varejistas precisam direcionar suas estratégias para criar experiências verdadeiramente relevantes, transparentes e capazes de engajar os consumidores. As marcas que dominarem a tendência mobile terão vantagem sobre os concorrentes”, afirma Fernando Tassinari, diretor geral da Criteo no Brasil.

“O mobile commerce atingiu um ponto de transição e está superando as compras feitas pelo desktop na medida em que os varejistas continuam investindo em suas plataformas móveis”, diz Elie Kanaan, Vice-Presidente de Marketing da Criteo.

“Os varejistas precisam criar estratégias de mobilidade e uma experiência para que possam engajar seus consumidores onde quer que estejam. As marcas que apostarem na tendência do mobile terão vantagem competitiva e irão liderar as vendas nas festas de final de ano”, acrescenta.