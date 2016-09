Palmeira perde na Paraíba, mas avança às quartas da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o time reserva, o Palmeiras perdeu para o Botafogo-PB por 1 a 0, mas avançou às quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (21), na Paraíba. A classificação veio graças aos 3 a 0 no jogo de ida, no Allianz Parque. O gol de Carlinhos aos 30 min do segundo tempo derrubou uma invencibilidade de dez jogos de Cuca à frente do Palmeiras --nove delas no Campeonato Brasileiro. O último revés aconteceu em julho para o Botafogo. Na próxima fase, o atual campeão do torneio aguarda o sorteio da CBF que acontecerá na próxima sexta-feira. Classificado, o Palmeiras retoma a concentração na disputa do Brasileiro. Líder com 51 pontos, o time comandado por Cuca recebe no sábado, às 16h, o Coritiba, em casa. BOTAFOGO-PB Michel Alves; Gustavo (Saldanha), Plínio, Marcelo Xavier e David Luis; Djavan, Sapé (Henik), Pedro Castro e Marcinho; Warley (Danielzinho) e Carlinhos. T.: Itamar Schulle PALMEIRAS Vagner; Fabiano, Thiago Martins, Edu Dracena, e Zé Roberto; Gabriel (Matheus Sales) e Arouca; Allione, Cleiton Xavier (Vitinho) e Rafael Marques; Lucas Barrios (Alecsandro). T.: Cuca Estádio: Almeidão, em João Pessoa (PB) Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA) Gol: Carlinhos, aos 30 min do 2º tempo Cartões amarelos: Sapé, Carlinhos (B), Gabriel, Vitinho e Matheus Sales (P)