Campanha em Curitiba vira “caso de polícia”

Faltando pouco mais de uma semana para o primeiro turno da eleição, a campanha para prefeito de Curitiba ganhou ontem um clima de guerra entre o prefeito e candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT) e o candidato do PMN e ex-prefeito Rafael Greca, e virou literalmente um “caso de polícia”. A prefeitura anunciou que vai abrir sindicância para investigar denúncia publicada pela Folha de São Paulo de que obras que integravam o acervo histórico do município teriam sumido na gestão de Greca. Já a coligação do candidato do PMN acusou a prefeitura de usar a guarda municipal para vigiá-lo.

No primeiro caso, de acordo com a prefeitura, 12 obras de arte pertencentes ao museu municipal Casa Klemtz teriam desaparecido. Entre os itens que sumiram estaria móveis e lavatórios similares a peças que aparecem em fotos publicadas por Greca nas redes sociais de sua chácara, incluindo três móveis semelhantes às imagens publicadas pelo candidato, que batem com objetos desaparecidos em 1995: uma cristaleira e dois lavatórios, um deles datado do século 19.

A Fundação Cultural de Curitiba – subordinada à prefeitura, disse ver “indícios fortíssimos” de que seriam as mesmas peças. Em nota, o ex-prefeito alegou que o mobiliário que aparece nas fotos seriam objetos recebidos por ele de herança da família. “Se há semelhança é de estilo do mobiliário da época, comum nas residências tradicionais de Curitiba, grande centro de produção moveleira”, alegou ele.

“Usurpação” - Já a campanha de Greca denunciou que dois guardas municipais teriam sido presos pela Polícia Civil, no início da tarde de ontem, “fazendo campana” na frente da chácara do candidato e ex-prefeito, em Piraquara (região metropolitana de Curitiba). Segundo a coligação, os dois guardas tiveram armas e veículo apreendidos e foram detidos na Delegacia de Piraquara, por terem cometidos “crimes de usurpação de função pública e porte irregular de arma”. Ainda de acordo com a campanha de Greca, eles afirmaram que estavam investigando uma suposta denúncia de armazenamento “de objetos que foram desviados da Secretaria da Cultura”.

A Polícia Civil do município foi acionada pela coligação de Greca. Os dois detidos seriam liberados ainda ontem, após assinar termo circunstanciado. Segundo o superintendente da delegacia, Hélio Pereira, eles foram detidos por volta das 15 horas. As armas do guardas municipais e dois veículos, que pertencem à empresa Cotrans (que tem um contrato para alugar carros para a prefeitura de Curitiba), foram apreendidos. “Eles estavam na frente da chácara do candidato Rafael Greca, tirando fotos do local. Não ficarão presos, porque usurpação da função pública tem pena prevista de três meses a três anos de prisão”, afirmou Pereira.

O coordenador jurídico da campanha de Greca, Walter Agra, disse que vai acionar a prefeitura e a coligação de Fruet, por uso da máquina. “Em função do fato, a coligação vai acionar a Justiça Eleitoral para que investigue o abuso do poder político por parte da candidatura do prefeito Gustavo Fruet”, disse o advogado. Sobre as obras que a prefeitura disse terem sumido, Agra afirmou que uma delas estaria no Salão Brasil da prefeitura.

Prefeitura alega que guardas municipais detidos não estavam em serviço

Em nota, a assessoria da campanha do prefeito Gustavo Fruet (PDT) alegou que a coligação de Rafael Greca (PMN) estaria querendo criar um “subterfúgio” para não explicar a denúncia sobre o sumiço das obras. A assessoria da prefeitura alegou que os guardas não estavam fardados, nem de serviço e não usavam viatura oficial.