Weverton pega três pênaltis, mas Atlético cai na Copa do Brasil

Marcelo Grohe é consolado por André Lima, após o goleiro falhar no gol do Atlético (foto: Divulgação/Atlético-PR)

O Atlético Paranaense está fora da Copa do Brasil 2016. O time foi eliminado pelo Grêmio, nos pênaltis, por 4 a 3, nesta quarta-feira (dia 21) à noite, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em Porto Alegre. No tempo normal, a equipe paranaense venceu por 1 a 0 e forçou as decisão nas penalidades. No jogo de ida, na Arena da Baixada, o time gaúcho havia vencido por 1 a 0.

Nas penalidades, acertaram para o Atlético: Thiago Heleno, Hernani e Marcos Guilherme. E desperdiçaram João Pedro, Otávio e Weverton (Grohe defendeu as três), além de José Ivaldo (chutou para longe) e Paulo André (chutou na trave).



Para o Grêmio, converteram as cobranças: Maicon, Edilson, Marcelo Oliveira e Guilherme. E erraram Walace, Douglas e Luan (Weverton defendeu as três), além de Kannemann (chutou para fora).

No tempo normal, o gol do Atlético foi marcado pelo centroavante André Lima, artilheiro do clube na temporada com 13 gols.

FASES

Fora de casa, o Atlético não marcava gols há cinco partidas e não vencia há seis. A última vitória longe da Arena havia ocorrido em 11 de julho (3 a 0 sobre o Cruzeiro). O Grêmio completou sete jogos sem vencer (cinco derrotas). Obviamente, as estatísticas consideram apenas o resultado no tempo normal.

JEJUM

O Atlético não vencia como visitante o Grêmio desde 2002. Naquele ano, fez 5 a 1, pela semifinal da Copa Sul-Minas. Depois daquele confronto, foram 12 duelos no Rio Grande do Sul e oito vitórias do time gaúcho, além de quatro empates (sem contar a partida dessa quarta-feira).

TÉCNICO

O técnico Paulo Autuori completou 45 jogos no comando do Atlético, agora com 21 vitórias, 8 empates e 16 derrotas.

DESEMPENHO

Atlético e Grêmio deram um show de horror em Porto Alegre. O time gaúcho dominou a partida e pressionou a maior parte do tempo, mas teve desempenho pífio ao finalizar as jogadas. A equipe paranaense errou demais na saída de bola, quase não avançou e ainda pecou na marcação.

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO

O Atlético não tinha 11 jogadores disponíveis para o jogo. Cabral, Sidcley, Nikão e Deivid estão em recuperação. Lucho González chegou após o prazo de inscrição. Outros seis jogadores já atuaram por outros clubes na edição 2016 da Copa: Rodolfo, Lucas Macanhan, Marcão, Wanderson, Rossetto e Lucas Fernandes. A novidade na escalação foi o zagueiro José Ivaldo, revelado na base. Outra surpresa foi o esquema tático 5-4-1. A linha de quatro tinha Otávio e Hernani no centro, Luan na direita e Pablo na esquerda.

ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

O Grêmio não tinha Bolaños, Negueba, Everton e Wallace Reis. Renato Gaúcho armou o time no 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético começou recuado e teve dificuldades no início. O Grêmio perdeu grande chance, na cara do gol, já aos 4 minutos. Depois, a equipe paranaense se acertou na marcação, mas seguiu com dificuldades para atacar. Só a partir dos 25 minutos, conseguiu avançar em bloco e incomodar o adversário. Aos 29, o gol do Furacão. Luan inverteu o jogo, Hernano chutou forte, Grohe rebateu mal e André Lima cutucou. Depois, o jogo ficou amarrado, com o Atlético defendendo bem e o Grêmio demonstrando nervosismo.

SUBSTITUIÇÕES

Aos 13 do 2º, o centroavante André Lima saiu lesionado. Entrou o meia-atacante Marcos Guilherme, que ficou na meia direita. Luan virou centroavante. Aos 16, o Grêmio trocou de centroavante: saiu Henrique Almeida e entrou Guilherme. Aos 26, o time gaúcho tirou o meia Pedro Rocha e colocou o atacante Batista. Aos 34, o Atlético tirou Pablo e colocou o meia João Pedro. Aos 43, o atacante Juninho entrou no lugar de Luan.

SEGUNDO TEMPO

O Atlético ficou recuado, errou demais na saída de bola e teve dificuldades para contra-atacar. O Grêmio sufocou o adversário, mas teve desempenho pífio ao decidir as jogadas, pecando demais em finalizações, dribles e cruzamentos. Mesmo assim, o time gaúcho teve cinco boas chances para marcar. E perdeu todas.

ESTATÍSTICAS

O Atlético teve 35% de posse de bola, 4 finalizações (3 certas), 81% de precisão nos passes e 3 escanteios. O Grêmio somou 20 finalizações (4 certas), 92% nos passes e 4 escanteios. Os dados são do Footstats.

GRÊMIO 0 x 1 ATLÉTICO

Nos pênaltis: Grêmio 4x3 Atlético

Grêmio: Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Pedro Rocha (Batista), Douglas e Luan; Henrique Almeida (Guilherme). Técnico: Renato Gaúcho

Atlético: Weverton; Léo, Thiago Heleno, Paulo André, José Ivaldo e Nicolas; Léo, Otávio, Hernani, Pablo (João Pedro) e Luan (Juninho); André Lima (Marcos Guilherme). Técnico: Paulo Autuori

Gol: André Lima (29-1º),

Cartões amarelos: Henrique Almeida (G).

Árbitro: Vinícius Furlan (SP)

Local: Arena do Grêmio

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

4 – Maicon enfia. Paulo André fura. Henrique Almeida sai na cara do gol e chuta para fora.

10 – Luan arrisca do bico da área. A bola vai sobre o gol.

29 – Gol do Atlético. Luan inverte. Hernani chuta forte, cruzado. Grohe rebate mal, nos pés de André Lima, que toca para o gol.

36 – Marcelo Oliveira cruza. Pedro Rocha cabeceia sobre o gol.

46 – Edilson cruza rasteiro, com perigo. Paulo André tira.

Segundo tempo

3 – Luan chuta de fora da área. A bola vai sobre o gol.

30 – Maicon chuta de fora da área. Weverton segura no centro do gol.

31 – Guilherme dribla Paulo André na área e chuta cruzado. Weverton abafa e salva o Atlético.

36 – Douglas enfia. Luan sai na cara do gol e chuta. A bola passa perto, ao lado.

38 – Guilherme recebe na área e chuta para fora.

47 - Depois de escanteio, João Pedro pega rebote fora da área e chuta no canto. Grohe defende.