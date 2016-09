Sabatina ouve Greca e Ademar Pereira

Greca (PMN) e Ademar Pereira (PROS) hoje (foto: Divulgação)

Os candidatos do PMN, Rafael Greca e do PROS, Ademar Pereira, participam hoje da quarta rodada de sabatinas com os concorrentes à prefeitura Curitiba promovidas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) em parceria com o portal Bem Paraná. Eles terão 1h30 para responder perguntas. As sabatinas vão até amanhã, no auditório John Henry Newmann, no campus da universidade, com transmissão ao vivo pelo portal Bem Paraná (www.bemparana.com.br) e pelo portal Comunicare.

A sabatina de Greca começa às 19 horas e vai até as 20h30; a de Ademar Pereira começa às 20h45 e termina às 22h15, sempre com a mediação de um professor da PUCPR, a presença de um aluno (que fará a seleção das perguntas vinda da plateia, já selecionadas por outra equipe de alunos) e a participação de um jornalista do Bem Paraná. Eleitores poderão mandar perguntas via Twitter, Instagram e Whatsapp.

Na segunda-feira, foram sabatinados Ney Leprevost (PSD) e Xênia Mello (Psol). Na terça-feira, foi a vez do prefeito e candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT) e Afonso Rangel (PRP). Ontem, participaram do evento os candidatos do PMDB, Requião Filho e do PT, Tadeu Veneri. Hoje, os candidatos serão Rafael Greca (PMN) e Ademar Pereira (Pros); e amanhã, Maria Victoria (PP) fecha a série.

Ontem, Requião Filho já iniciou a sabatina criticando a atual gestão. Afirmou que sua principal proposta é sanear a máquina pública. “Temos um prefeitura que gasta muito e mal”, disse. “Cargos comissionados que existem aos montes na prefeitura. Gera-se um desperdício de R$ 30 a 40 milhões ano apenas com esses cargos” afirmou.

Veneri disse que se lançou candidato para resgatar os princípios originais do PT, de combate às desigualdades sociais. “Precisamos de um debate sobre a cidade real, não sobre a cidade imaginária, da prancheta, construída na publicidade”, afirmou.