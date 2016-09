Divórcio de Angelina e Brad Pitt vira alvo de teorias da conspiração

Os tabloides não perdem tempo e, poucas horas após o anúncio do divórcio de Brad Pitt e Angelina Jolie, diversos rumores foram levantados. As teorias da conspiração vão desde "Angelina estava chateada com a forma de Brad Pitt criar os filhos" a "Brad Pitt estaria usando maconha e álcool", passando por "Brad Pitt teria "ficado" com Marion Cotillard". Abaixo, algumas teorias.

- A culpa do divórcio seria do mau comportamento do ator. Isso poderia indicar, segundo a matéria, que Angelina teria preparado muito bem sua equipe de relações públicas para divulgar essa versão e ajudá-la a conseguir a guarda dos filhos

- Angelina não concordava com a forma de Brad Pitt criar os filhos e estava extremamente chateada com isso.

- Brad Pitt não controlava a raiva. Para Angelina, isso teria se tornado "perigoso para as crianças".

- Brad Pitt estaria usando maconha e álcool.

- Brad Pitt teria "ficado" com a atriz francesa Marion Cotillard. Os dois contracenaram no filme Aliados, que será lançado em novembro.

- Brad Pitt seria muito próximo do pai 'distante' de Angelina Jolie, Jon Voight, e isso irritou a atriz.

- Um detetive supostamente contratado pela atriz teria dito que o clima fora das gravações de Allied, com Brad Pitt, estava cheio de drogas pesadas e prostitutas russas.

- Brad Pitt estaria envolvido em algum tipo de 'incidente' que teria acontecido há uma semana e que teria afetado toda a família.

Após separação, Chloë Moretz e filho de Beckham são capa de revista juntos

O relacionamento entre Chloë Grace Moretz e Brooklyn Beckham acabou há pouco mais de 15 dias mas, nesta semana, o casal é capa da revista Teen Vogue de outubro/novembro. As fotos e a entrevista foram feitas antes do término do relacionamento. Mesmo ao lado do ex, a atriz não teve problema em divulgar a revista em seu perfil no Instagram. Na legenda, ela disse: "Não poderia estar mais feliz de ser a capa de novo! Bela história fotografada por Bruce Weber". Na entrevista, a atriz se refere a Beckham como seu namorado, e fala sobre a dificuldade de manter a privacidade do relacionamento.

Camila Pitanga volta a gravar Velho Chico e pede orações

Na manhã de ontem, a atriz Camila Pitanga revelou que voltou a gravar a novela Velho Chico, em seu perfil do Twitter. Ela também pediu orações a seus seguidores. "Bom dia a vocês! Hoje volto a gravar. Peço que orem por mim", tuitou, referindo-se a tragédia que aconteceu na última quinta-feira, dia 15, com seu companheiro de elenco Domingos Montagner. O ator morreu afogado ao mergulhar com Camila Pìtanga nas águas do Rio São Francisco.

Morre o diretor Curtis Hanson, aos 71 anos

O diretor de cinema norte-americano Curtis Hanson morreu nesta terça-feira (20), aos 71 anos, em sua casa em Hollywood, segundo informações da polícia de Los Angeles. Vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado por Los Angeles - Cidade Proibida (1997), Hanson também dirigiu filmes como A Mão Que Balança o Berço (1992) e 8 Mile - Rua das Ilusões (2002). Autoridades policiais informaram que o diretor já estava morto quando os paramédicos chegaram à sua casa. Segundo o site TMZ, a causa da morte teria sido um ataque cardíaco. O diretor também ficou conhecido por dirigir comédias como Em Seu Lugar (2005), com Cameron Diaz, e Bem Vindo ao Jogo (2006), com Eric Bana e Drew Barrymore.

Djavan encabeça Grammy com indicações

Djavan, Martinho da Vila, Elza Soares e Michel Teló estão entre os brasileiros indicados ao Grammy da música ibero-americana 2016, anunciou ontem a Academia Latina de Gravação. O cantor maceioense recebeu indicações a quatro categorias da premiação -gravação do ano, melhor álbum do ano, melhor cantor e compositor e melhor canção em língua portuguesa- pelo álbum Vidas Pra Contar, lançado em 2015. A lista também contempla obras das bandas Boogarins e Scalene, dos cantores Tiago Iorc, Céu e Alceu Valença, do bandolinista Hamilton de Holanda e dos sertanejos Michel Teló e Paula Fernandes.

GRAVAÇÃO DO ANO

Cuestión de Esperar - Pepe Aguiar

Se Puede Amar - Pablo Alborán

Me Faltarás - Andrea Bocelli

Si Volveré - Buika

Vidas Pra Contar - Djavan

Duele El Corazón - Enrique Iglesias feat. Wisin

Ecos de Amor - Jesse & Joy

Lado Derecho Del Corazón - Laura Pausini

Iguales - Diego Torres

La Bicicleta - Carlos Vives & Shakira

ÁLBUM DO ANO

Tour terral Tres Noches En Las Ventas - Diego Torres

Cinema - Andrea Bocelli

Mil Ciudades - Andrés Cepeda

Vidas Pra Contar - Djavan

Conexión - Fonseca

Los Duó 2 - Juan Gabriel

Un Besito Más - Jesse & Joy

Donde Están? - José Lugo & Guasábara Combo

Buena Vida - Diego Torres

Algo Sucede - Julieta Venegas

MÚSICA DO ANO

A Chama Verde - John Finbury feat. Marcella Camargo

Bajo El Agua - Manuel Medrano

Céu - Celso Fonseca

Duele El Corazón - Enrique Iglesias feat. Wisin

Ecos de Amor -Jesse & Joy

En Ésta No - Sin Bandera

Es Como El Día - Kevin Johansen + The Nada

Hermanos - Fito Páez & Moska

La Bicicleta - Carlos Vives & Shakira

La Tormenta - Los Fabulosos Cadillacs

ARTISTA REVELAÇÃO

Sophia Abrahão

Alex Anwandter

The Chamanas

Esteman

Joss Favela

iLe

Mon Laferte

Manuel Medrano

Morat

Ian Ramil

MELHOR FUSÃO/INTERPRETAÇÃO URBANA

Una En Um Millón - Alexis y Fido

Cumbia Anthem - El Dusty feat. Happy Colors

Hasta Que Se Seque El Malecón - Jacob Forever

Pra Todas Elas - Tubarão feat. Maneirinho & Anitta

Encantadora - Yandel

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

Energía - J. Balvin

Luz - El B

Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa - Emicida

Visionary - Farruko

Despierta - Arianna Puello

MELHOR ÁLBUM CANTAUTOR

Todavía - Francisco Céspedes

Vidas Pra Contar - Djavan

Arde Estocolmo - Pedro Guerra

Mis Améicas Vol ½ - Kevin Johansen + The Nada

Auténtico - Alejandro Lerner

Manuel Medrano - Manuel Medrano

MELHOR ÁLBUM INSTRUMENTAL

Mercosul - Víctor Biglione

Samba de Chico - Hamilton de Holanda

Donato Elétrico - João Donato

Argentum - Carlos Franzetti

Mosaico - Bruno Miranda

MELHOR ÁLBUM CRISTÃO EM PORTUGUÊS

Graça Quase Acústico - Paulo César Baruk

A Vida Num Segundo - Ceremonya

Deus No Esconderijo Do Verso - Padre Fabio de Melo

Reaprender - Adelso Freire

Deus Não Te Rejeita - Anderson Freire

MELHOR ÁLBUM POP CONTEMPORÂNEO EM PORTUGUÊS

Tropix - Céu

Troco Liks - Tiago Iorc

Território Conquistado - Larissa Luz

Mundo - Mariza

Leve Embora - Thiago Ramil

MELHOR ÁLBUM DE ROCK EM PORTUGUÊS

Manal - Boogarins

Derivacivilização - Ian Ramil

Éter - Scalene

Canções de Exílio - Jay Vaquer

Distante Em Algum Lugar - Versalle

MELHOR ÁLBUM SAMBA/PAGODE

De Bem Com a Vida - Martinho da Vila

Notícias Dum Brasil 4 - Eduardon Gudin

Tem Mineira no Samba - Corina Magalhães

Na Veia - Rogê & Arlindo Cruz

Samba Para Mangueira - Vários

MELHOR ÁLBUM MPB

Dilúvio - Dani Black

Todo Caminho É Sorte - Roberta Campos

Like Nice - Celso Fonseca

Delírio - Roberta Sá

A Mulher do Fim do Mundo - Elza Soares

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA SERTANEJA

Amanhecer - Paula Fernandes

Bar do Leo - Leonardo

Adivinha - Lucas Lucco

Baile do Teló - Michel Teló

Sóis - João Victor

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA DE RAÍZES BRASILEIRAS

No Forró Do Seu Rosil - Lucy Alves & Clã Brasil

Heraldo do Monte - Heraldo do Monte

Cordas, Gonzaga e Afins - Elba Ramalho

AR - Almir Sater & Renato Teixeira

A Luneta e Tempo - Alceu Valença

MELHOR MÚSICA EM PORTUGUÊS

Amei Te Ver - Tiago Iorc

D De Destino -Almir Sater & Renato Teixiera

Maior - Dani Black feat. Milton Nascimento

Maria da Vila Matilde - Elza Soares

Vidas Pra Contar - Djavan

Níver do dia

Ronaldo

Ex-futebolista brasileiro

40 anos