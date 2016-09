Caso Galdino

A Câmara Municipal de Curitiba adiou novamente, ontem, a votação do requerimento do vereador professor Galdino (PSDB) que pede o abono de falta dele à sessão na semana passada, em razão do episódio em que o tucano foi detido pela Guarda Municipal e levado para depor na polícia sob a acusação de ter agredido e assediado a vereadora Carla Pimentel (PSC). A votação do pedido foi adiada em razão da ausência de Galdino na sessão. Vereadores questionaram o pedido de adiamento e falaram em “dois pesos e duas medidas”. A alegação foi de que os outros vereadores que testemunharam a agressão e se ausentaram da sessão para depor na polícia tiveram a falta abonada.

Suspeita

Técnicos do Tribunal de Contas da União (TCU) que trabalham no cruzamento de dados entre as prestações de contas e outras bases de dados para identificar possíveis irregularidades nas receitas e despesas de campanhas informadas por candidatos que disputam as eleições deste ano concluiu a terceira semana de análise, envolvendo o total de 649.132 registros de doação e 1.145.606 registros de despesas. De acordo com os últimos dados consolidados divulgados pelo TCU, dos 330.574 registros de doação analisados até agora, foram identificados indícios de irregularidades em 92.276, o que equivale a 27, 9% do total. Já quanto aos registros de despesas com 399.602 fornecedores (empresas ou pessoas físicas), 5.482 demonstram algum indício de irregularidade, o que equivale a 1,4% do total, desde quando os batimentos começaram a ser feitos.

Compartilhamento

Os cálculos estão sendo executados semanalmente por auditores de controle externo especializados em entendimento de conteúdo e linguagem de bases de dados, cujo conhecimento está sendo fundamental para a construção desses cruzamentos. Os resultados estão sendo transmitidos por um canal seguro ao TSE para envio aos juízes eleitorais nos municípios, que são responsáveis por verificar os indícios e tomar as providências cabíveis, assegurando aos envolvidos o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Devolução

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) rejeitou recurso do ex-prefeito de Castro Moacyr Fadel (gestão 2009-2012) contra decisão anterior que o condenou a devolver R$ 4.484.018,50 ao cofre do município referente ao valor transferido ao Instituto Confiancce. As contas de 2010 do convênio entre a Oscip e a prefeitura foram julgadas irregulares por ausência de documentos que comprovassem a regularidade da aplicação dos recursos; a terceirização imprópria de serviços públicos, com a contratação de servidores sem concurso, entre outros problemas.



Ibope

O PROS do candidato a prefeito de Curitiba Ademar Pereira encaminhou uma petição à Justiça solicitando o direito de acessar dados da última pesquisa Ibope. As informações requeridas não são divulgadas nem pela contratante nem pelo instituto de pesquisa.

Mãos Limpas

O líder do PPS na Câmara, deputado federal Rubens Bueno, alertou que a tentativa de aprovação, de um projeto que poderia anistiar políticos e partidos acusados de caixa 2 de campanha, investigados pela Operação Lava Jato, parece ter sido copiada de uma ação política que teve início em 1993 na Itália e que, ao cabo, enfraqueceu os resultados da Operação Mãos Limpas.