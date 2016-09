Esta é uma das novidades lançadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para o pleito deste ano. O trabalho, que será conduzido presidente da Comissão de Votação Paralela, juiz Rogério de Assis, da 177ª Zona Eleitora de Curitiba, vai ajudar na auditoria para comprovar a confiabilidade dos votos. O procedimento é regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral e acontece em todos os TREs do país, apesar de não ser tradicionalmente divulgado. No caso do Paraná, serão sorteadas quatro urnas, uma delas obrigatoriamente da capital.

Paralela (II)

O sorteio acontece na manhã de sábado (1º de outubro), no TRE em Curitiba e será aberto ao público. Logo após, os equipamentos serão levadas para o Espaço Cultural do TRE, onde ocorrerá a Votação Paralela neste ano. Quem participar vota em papel, depois os votos são inseridos na urna eletrônica com objetivo de demonstrar que o resultado de ambas as votações foram idênticos.

Mais 48 partidos

Se o caro leitor acredita que temos muitos partidos, ouçam esta. O TSE tem 48 novos pedidos de análise para criação de partidos políticos. Os últimos que deram entrada no órgão são: a União para Defesa Nacional, o Partido Humanitário Nacional, o Partido Reformista, o Democrático e o Partido da Liberdade Solidarista.

Mais partidos (II)

O Brasil já tem oficialmente 35 legendas. Para criar uma nova, precisa registrá-la em cartório com apoio de pelo menos 107 fundadores de vários estados. Depois a colheita de 483 mil assinaturas em nove estados.

Vapt vupt

Nas eleições de 2 de outubro, o tempo médio de votação não deverá ultrapassar um minuto, tendo em vista que a escolha recai apenas sobre os cargos de prefeito e vereador. A avaliação levou em conta que no primeiro caso, serão dois dígitos e no segundo, cinco dígitos.

Setembro colorido

O inverno termina ofinalmente no final da manhã de hoje (22), quando terá início a primavera, a estação das flores. O que poucos perceberam, é que o setembro foi o mais colorido do ano, pelo menos no calendário oficial do Estado. Só para listar alguns, tivemos neste período o setembro “Verde”, “Vermelho”, “Dourado”, “Amarelo” e “Lilás”. Cada cor é dedicado a um tema que vai de doação de órgãos, câncer, doença de Alzheimer até o suicídio.

No trecho

Nesta quarta (21), o deputado Ratinho Junior (PSD), secretário de Desenvolvimento Urbano, retomou seu giro pelo interior em visitas nas regiões central, noroeste e norte do Paraná. As cidades das três regiões receberam investimentos, em obras e outras ações coordenadas pela Sedu, que somam mais de R$ 200 milhões.

Tradição...

... e não a norma. Quem acompanhou o pronunciamento do presidente Michel Temer (PMDB) na ONU, até pensou: Por que o Brasil abre o principal evento da organização? Pois bem, a coluna pesquisou e constatou que, quando a ONU foi fundada em 1945, a sede ficava em Londres. Quando ocorreu a mudança para Nova York, o presidente da Assembleia era o chefe da Delegação brasileira, Oswaldo Aranha, por isso coube a ele o primeiro discurso na nova sede, tradição mantida até os dias atuais.