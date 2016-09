Atlético-MG arranca empate e avança na Copa do Brasil

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Há três meses, a Ponte Preta não sabia o que era perder dentro do Moisés Lucarelli. Em Campinas, derrotou São Paulo, Corinthians e Grêmio no Brasileiro. Mas, na noite desta quarta (21), a partida contra o Atlético-MG poderá ser considerada como uma derrota. Depois do 1 a 1 no jogo da ida, as equipes voltaram a se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Sem abrir mão do torneio mata-mata, o time mineiro saiu atrás do marcador e levou 2 a 0. Porém, na base do abafa, os visitantes empataram a partida no final do jogo. Por causa dos gols marcados fora de casa, a equipe atleticana volta para Minas Gerais com o empate e a classificação. Os gols da Ponte Preta foram marcados por Roger e Felipe Azevedo, sendo o segundo um golaço. Pratto diminuiu para o Galo já na metade do segundo tempo. Com toques de drama, assim como foi o Atlético nos últimos anos na Copa do Brasil, Robinho empatou e classificou o time mineiro. O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, assim como os mandos e datas, serão definidos nesta sexta-feira (23). Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP) PONTE PRETA Aranha; Nino Paraíba (Wellington Paulista), Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Reinaldo; João Vitor e Maycon; Thiago Galhardo (Elton), Felipe Azevedo (Jeferson) e Clayson; Roger. T.: Eduardo Baptista ATLÉTICO-MG Victor; Carlos César, Leonardo Silva, Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca (Dátolo) e Júnior Urso; Otero (Cazares), Robinho, Clayton (Hyuri) e Lucas Pratto. T.: Marcelo Oliveira Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC) Gols: Roger, aos 13 min do 1º tempo; Felipe Azevedo, aos 2, Lucas Pratto, aos 23, e Robinho, aos 40 min do 2º tempo Cartões amarelos: Elton e Jeferson (P) Público: 8.588 Renda: R$186.700,00