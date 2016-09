Médicos morrem em ataque aéreo

Ao menos quatro médicos morreram e uma enfermeira ficou gravemente ferida após um bombardeio aéreo nas proximidades de Aleppo, na Síria. O grupo era ligado à União Internacional de Organizações de Ajuda e Assistência Médica e se deslocava em duas ambulâncias para uma clínica na vila de Khan Touman, que havia solicitado assistência médica e também foi alvo do bombardeio.

De acordo com a organização não governamental, a clínica foi completamente devastada e existe o temor de que o número de vítimas aumente nas próximas horas se forem encontradas vítimas nos escombros do edifício de três andares. Ativistas do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) acreditam que as ações tenham sido realizadas por aviões de aliados ao regime de Bashar al-Assad.