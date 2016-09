Alemanha prende refugiado

A polícia alemão afirmou ontem ter detido um refugiado sírio de 16 suspeito de ter ligações com o grupo extremista Estado Islâmico, o último caso de uma série de prisões de suspeitos de ter conexões com grupos extremistas. O jovem não foi identificado, mas parece ter se radicalizado em um período curto de tempo, de acordo com a promotoria de Colônia

Buscas feitas no celular do adolescente encontraram evidências de que ele esteve em contato com uma pessoa ligada ao Estado Islâmico vivendo no exterior e que tentava recrutá-lo para “atividades islamistas”, afirmaram os promotores. “O resultado das investigações nos indicaram que a ameaça precisava ser levada à sério”, disse a polícia.

Pesquisas recentes de opinião mostram a alta dos temores, entre eleitores, de novos ataques de grupos extremistas no país.