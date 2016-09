ATUAÇÕES: Contra o Grêmio, só Weverton ficou acima da média

(foto: Divulgação/Atlético-PR)

SAIBA MAIS Weverton pega três pênaltis, mas Atlético cai na Copa do Brasil

O Atlético Paranaense teve fraco desempenho individual na partida dessa quarta-feira (dia 21), contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. O único destaque positivo da equipe foi o goleiro Weverton, com duas defesas no tempo normal e mais três nas penalidades. Até os zagueiros Thiago Heleno e Paulo André, que vinham com grande performance no Brasileirão, apresentaram falhas preocupantes na partida. O setor ofensivo quase não criou. O meio-campo passou a maior parte do tempo na defensiva e quase não participou da construção de jogadas. No aspecto tático, a atuação também foi preocupante. Apesar do esquema 5-4-1, o Atlético marcou e cedeu muitos espaços para o Grêmio. Vejas as notas para os jogadores do time paranaense:

Weverton (8,5)

Defendeu três pênaltis na decisão. No tempo normal, fez duas boas defesas.

Léo (5,0)

Ficou concentrado na marcação e teve desempenho irregular. Alguns bons desarmes.

Thiago Heleno (5,5)

Sobrecarregado, cometeu duas falhas. Mas tirou 13 bolas perigosas da área.

Paulo André (5,0)

Chutou pênalti na trave. Duas falhas no tempo normal. Parou 12 ataques do Grêmio.

José Ivaldo (4,5)

Bateu mal seu pênalti. Irregular no tempo normal. Quatro desarmes.

Nicolas (5,0)

Não apoiou. Sofreu na saída de bola. Um bom cruzamento. Irregular na marcação.

Otávio (5,5)

Esforçado, lutou bastante na marcação. Com a bola, apenas um errinho. Errou seu pênalti.

Hernani (6,0)

Correu e lutou. Decisivo no gol. Converteu seu pênalti.

Pablo (5,5)

Uma boa jogada. Esforçado, mas pouco produtivo.

João Pedro (5,0)

Entrou aos 34-2º. Pouco participou no tempo normal. Perdeu seu pênalti.

Luan (5,0)

Começou a jogada do gol. Perdeu 11 bolas e errou 8 passes.

Juninho (sem nota)

Entrou aos 43-2º. Jogou pouco tempo.

André Lima (6,0)

Saiu lesionado aos 13-2º. Marcou o gol e lutou sozinho contra os zagueiros.

Marcos Guilherme (5,5)

Entrou aos 13-2º. Converteu sua penalidade. No tempo normal, pouco produziu.