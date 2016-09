(foto: Franklin de Freitas)

O deputado estadual Tadeu Veneri (PT) afirmou que pretende, com sua candidatura, realizar um debate com Curitiba sobre aquilo que é o tripé de sua campanha para prefeito da cidade – o lixo, a especulação imobiliária e o transporte público. Veneri foi o sexto candidato a participar da série de sabatinas do Bem Paraná e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), na noite desta quarta-feira. As sabatinas começaram na segunda-feira e vão até a próxima sexta, sempre com transmissão pelo portal do Bem Paraná.

O primeiro eixo do tripé a ser abordado foi o transporte público. Segundo o candidato petista, é necessário que o Poder Público subsidie o sistema de transporte coletivo e que a Prefeitura conte com uma frota pública e ônibus, mínima. Além disso, afirmou ser necessário realizar uma auditoria de todos os contratos com as empresas de transporte.

“Hoje, 100% dos recursos pagos aos empresários do transporte público é pago pelo usuário. O que propomos são outras fontes de recursos. É preciso subsidiar. Se subsidiamos o lixo e outras atividades, por que não pode subsidiar o transporte, ter um bilhete único e temporal no sistema de transporte? Isso traz mais gente para dentro do sistema. No sistema atual, só o empresário ganha”, criticou.

Sobre a possibilidade de enfrentar uma batalha judicial para rever os contratos do transporte coletivo, afirmou não gostar da ideia. “Isso é algo muito mais para propaganda do que algo prático, e a questão do pedágio comprova isso”, afirmou, defendendo a criação de uma frota pública de ônibus. “Precisamos de uma frota pública, mínima, que sirva de padrão. Se para minha frota o pneu custa x, por que para a frota do empresário vai custar y? E é preciso uma auditoria de todos os contratos para se encontrar aquilo que possa ser a tarifa necessária”, complementou.

Quanto ao segundo eixo, o lixo, apontou como solução a educação ambiental. Para Veneri, inclusive, Curitiba já foi, mas não é mais a Capital Ecológica ou a Capital Mais Sustentável. “Se não fizermos educação ambiental e mexermos no problema de quem ganha com o lixo, não vamos resolver o problema. Tem muito do lixo reciclado que vai para aterro porque a empresa ganha com tonelagem. Por que não penaliza quem não separa? Coloca containers e obriga a separar o lixo. Não vai mudar em um, dois anos, mas talvez daqui a dez anos tenhamos outra consciência com educação ambiental”.

Finalizando o “tripé” de sua campanha, ao comentar sobre a especulação imobiliária, defendeu regularização fundiária, a implementação do IPTU progressivo e a realização de uma política habitacional. “Aqui a política habitacional é feita 100% através do Governo Federal. Nós precisamos fazer IPTU progressivo para que o cidadão pague o que é condizente com o que a pessoa tem. Que tenhamos um fundo de habitação que recolha multas aplicadas, gerencie o IPTU regressivo e gerencie a política habitacional”, disse.

Para a educação, propôs o aumento do percentual do orçamento municipal voltado para a área como uma forma de melhorar o sistema educacional de Curitiba, uma jornada específica para os educadores e a eleição direta de diretores dos CMEIS. “A primeira coisa que temos que ter é 30% do orçamento desenvolvido e voltado para educação. Hoje está em 27%. Com esses 3% a mais, conseguiríamos colocar e manter 6 CMEIS a mais. Nos CMEIS também precisa de gente. Em 1996 um projeto, vetado pelo Grea, estabelecia 30 horas aula o máximo para os professores. Então propomos 30% do orçamento, jornada específica de atividade e eleição direta para os diretores dos CMEIS feita pela comunidade”.

Já na área de saúde, apontou a necessidade de investimentos na atenção primária como forma de aliviar a pressão sobre o sistema. “Temos uma rede de UBS bastante significativa, nove UPAs, além dos convênios feito com outros hospitais. A melhor coisa que podemos fazer é atenção primária. Se conseguirmos isso, 80% dos procedimentos são resolvidos com o médico da família, que é caro, mas reduz muito a demanda sobre a UBS e sobre as UPAs. A segunda questão é que tenhamos um número de UBS que ossa ficar aberto por um horário maior, até 19h, 20h, e que nossas unidades de saúde tenham quadro completo.”