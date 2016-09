Confira os números da Lotofácil, da Quina e da Loteria Federal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quarta-feira (21) as dezenas da Lotofácil, da Quina e da Loteria Federal. Na Lotofácil, quatro apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1414 e serão premiados com R$ 347.118,94 cada um. As dezenas sorteadas nesta noite, em São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), foram: 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23. Já o prêmio principal da Quina ficou sem ganhador e deve chegar a R$ 1,3 milhão no sorteio desta quinta (22), segundo estimativa do banco. Confira os números do concurso 4189, sorteado nesta noite em São Paulo (SP): 44 - 49 - 59 - 70 - 78. A Caixa sorteou ainda os números do concurso 05112 da Loteria Federal. Veja o resultado: Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$) 1º - 37364 - 350.000 2º - 68633 - 19.000 3º - 14308 - 16.000 4º - 19513 - 14.000 5º - 43127 - 12.012