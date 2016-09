Processo de venda da BR Distribuidora começa em outubro, afirma Petrobras

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou nesta quarta (21) que a empresa deve apresentar ao mercado no próximo mês o modelo definitivo de venda da BR Distribuidora, dando início ao processo competitivo. Ele frisou, porém, que não espera concluir a venda em 2016. A Petrobras já anunciou que pretende ter controle compartilhado na BR, com a transferência de 51% do capital votante da empresa a um novo sócio. O detalhamento do modelo está em fase de conclusão, disse Parente, que apresentou o plano de negócios 2017-2021 a executivos do setor de petróleo na noite desta quarta. Considerada a joia da coroa do processo de venda de ativos da estatal, a BR já foi oferecida ao mercado, mas as propostas não foram consideradas satisfatórias. CESSÃO Parente diz que a empresa acredita que sairá credora do governo ao fim do processo de revisão da cessão onerosa, áreas concedidas à estatal durante a capitalização em 2010. Empresa e governo discutem o valor final das reservas, que somam 5 bilhões de barris e foram repassadas à estatal a US$ 8,51 por barril em troca de ações. A renegociação define qual o valor atual. Se for superior àquele acordado, a Petrobras tem que devolver dinheiro à União. Se for inferior, a estatal vira credora.