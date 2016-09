Cruzeiro vence o Botafogo e confirma vaga nas quartas

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. A vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (21), no Mineirão, garantiu a qualificação da equipe para a próxima fase do torneio nacional. O zagueiro Bruno Rodrigo foi o responsável por marcar o único gol do confronto no jogo de volta das oitavas de final. No primeiro compromisso, os mineiros venceram os cariocas por 5 a 3 na Arena Botafogo, na capital fluminense. Com o resultado, o mandante poderia perder por até dois gols de diferença, desde que os visitantes marcassem quatro vezes. O triunfo, contudo, deixou o Cruzeiro ainda mais confortável. DESTAQUES O argentino Ariel Cabral voltou a ganhar espaço com Mano Menezes e, na partida desta quarta-feira, ele fez jus à escolha do técnico. O futebol apresentado foi condizente com a confiança dada pelo treinador. Atuando à frente da defesa, o gringo iniciou as principais jogadas ofensivas da equipe de Belo Horizonte. Ele ainda se deu bem no setor defensivo, ao impedir as ações do visitante. Um dos principais nomes do Cruzeiro entre 2013 e 2014, quando os mineiros faturaram o bicampeonato brasileiro, Bruno Rodrigo voltou a marcar nesta quarta-feira (21) após 19 partidas de jejum. O zagueiro não balançava as redes adversárias desde a vitória sobre o Atlético-MG, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a equipe celeste venceu o arquirrival por 3 a 2, no estádio Independência. Treinador do Botafogo, Jair Ventura escalou uma equipe repleta de reservas na partida disputada no Mineirão. Nem o goleiro Sidão estava entre os titulares. A escolha foi com o intuito de privilegiar o Campeonato Brasileiro. O Botafogo entrou em campo com três homens de contenção no meio de campo. A formação, contudo, não deu certo. CRUZEIRO Rafael; Lucas, Bruno Rodrigo, Manoel e Edimar; Henrique, Ariel Cabral (Denílson) e De Arrascaeta; Élber (Alisson), Rafinha e Ramón Ábila (Willian). T.: Mano Menezes BOTAFOGO Helton Leite; Diego, Renan Fonseca, Emerson Silva e Victor Luis; Bruno Silva, Rodrigo Lindoso (Vinícius Tanque), Dierson e Leandrinho; Salgueiro (Rodrigo Pimpão) e Luis Henrique (Gervasio Nuñez). T.: Jair Ventura Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte Árbitro: Marcelo Aparecido de Souza (SP) Gol: Bruno Rodrigo, aos 37 min do 1º tempo Cartões amarelos: Leandrinho, Emerson e Victor Luis (B)