Com gol de Emerson, Flamengo quebra jejum na Sul-Americana

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A fase é realmente boa no Flamengo. E agora não apenas no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa Sul-Americana. Mesmo atuando com uma formação cheia de reservas, o time carioca venceu o Palestino, no Chile, e ficou em situação confortável após o duelo de ida das oitavas de final, nesta quarta-feira (21). O gol da vitória por 1 a 0 no estádio Monumental de Santiago foi marcado por Emerson Sheik, preterido nos últimos jogos e que não balançava as redes há mais de seis meses – o último gol do veterano aconteceu em 12 de março. Com uma boa marcação e saídas rápidas de bola, os chilenos criaram chances e levaram perigo durante todo o jogo. No segundo tempo, só não abriram o placar graças às boas defesas de Alex Muralha. O triunfo quebrou ainda um jejum do time da Gávea no torneio. O Flamengo não sabia o que era vencer times estrangeiros na Sul-Americana. Em 2011, duas derrotas para a Universidad de Chile. Agora, o Flamengo joga por um empate no jogo de volta do confronto, na próxima quarta (28), em Cariacica (ES). O time rubro-negro volta suas atenções para a briga pela liderança no Campeonato Brasileiro. O próximo desafio é domingo (18), contra o Cruzeiro, também no Espírito Santo. GUERRERO Após ficar longe do time por conta de problemas físicos e convocações da seleção peruana, Guerrero voltou ao time do Flamengo. Mesmo isolado no ataque, ele incomodou os chilenos. Se não chegou a ser o atacante brilhante de outros tempos, mostrou movimentação, fez boas jogadas e chegou a colocar uma bola no travessão. Ainda teve tempo de ganha uma disputa no corpo dentro da área que deixou Emerson Sheik livre para fazer o gol da vitória. PALESTINO Dario Melo; Sierralta, Luna, Vidal e Cereceda; Farías, Carvajal, Vidangossy (Silva) e Mazurek; Valência e Benegas. T.: Nicolas Córdova FLAMENGO Alex Muralha; Rodinei, Rafael Vaz, Juan e Jorge; Cuéllar, Márcio Araújo, Mancuello (Emerson Sheik), Alan Patrick (Chiquinho) e Fernandinho (Marcelo Cirino); Guerrero. T.: Zé Ricardo Estádio: Monumental, em Santiago Árbitro: Jonathan Fuentes (Uruguai) Gol: Emerson Sheik, aos 33 min do 2º tempo Cartão amarelo: Rodinei (F)