Corinthians vence e avança às quartas da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Discípulo de Tite, Fábio Carille não conseguiu fazer o Corinthians reeditar o futebol do antigo treinador. Mesmo assim, fez o suficiente para vencer o Fluminense por 1 a 0, nesta quarta (21), no Itaquerão, e conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Como empatou o primeiro jogo por 1 a 1, o time alvinegro tinha a vantagem de jogar por um empate sem gols para avançar na competição. A vitória foi vista por apenas 20.614 pagantes - segundo menor público da arena. O menor da história foi 20.207 contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro deste ano. Apesar do placar magro e do futebol burocrático, o torcedor corintiano que foi ao estádio viu que o novo treinador deverá utilizar o esquema 4-1-4-1 adotado por Tite na campanha do hexacampeonato nacional em 2015 e no início desta temporada. Com a nova formação, Carille deixou o volante Cristian --titular com Cristóvão Borges, demitido no sábado (17)-- no banco de reservas, e escalou o meia Camacho, que tem uma melhor qualidade na saída de bola, como o único jogador à frente dos zagueiros. A linha de meio-campo teve Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto pelo lado direito e Rodriguinho e Marlone do lado esquerdo. Marquinhos Gabriel e Marlone jogaram abertos. Na etapa inicial, o Corinthians teve mais posse de bola e atuou de forma compacta assim como na época de Tite. As linhas de defesa, meio de campo e ataque estavam próximas, mas o time não conseguiu ser agressivo, nem envolveu o adversário e assim não ameaçou Júlio César, goleiro do Fluminense. Romero, único atacante de ofício, tentou se movimentar para abrir espaço, mas pouco produziu. E deverá ser no setor ofensivo a principal dificuldade de Carille. Assim como aconteceu com Tite e Cristóvão, o novo treinador não tem um atacante de qualidade. Gustavo, outro que era titular com o antigo técnico não está inscrito no torneio, já que atuou na competição pelo Criciúma. Nas chances que teve no Brasileiro, o atacante decepcionou. As outras opções são Lucca, que não é um jogador de área, e Isaac, contratado no ano passado e que ainda não teve uma chance. Ficou na reserva nesta quarta. No segundo tempo, o Corinthians não melhorou. Com a pressão da torcida, o time começou a dar espaços para o rival, que precisava de uma vitória simples para avançar. Com o nervosismo corintiano, Levir Culpi resolveu abrir sua equipe. Ele tirou o volante Pierre e colocou o meia ofensivo Marquinhos. E foi justamente quando teve mais espaço, que o Corinthians conseguiu criar oportunidades para abrir o placar. Marquinhos Gabriel tocou para Giovanni Augusto, que viu Rodriguinho livre. O meia dominou, cortou o zagueiro e finalizou forte sem chances para Júlio César. O segundo teste de Carille será novamente contra o Fluminense, no domingo (25), agora pelo Campeonato Brasileiro. CORINTHIANS Cássio; Fagner, Yago, Balbuena e Guilherme Arana; Camacho (Cristian), Rodriguinho, Giovanni Augusto (Willians), Marlone (Lucca) e Marquinhos Gabriel; Romero. T.: Fábio Carille FLUMINENSE Julio Cesar; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Pierre (Marquinho), Douglas, Cícero, Gustavo Scarpa e Wellington (Richarlson); Marcos Junior (Magno Alves). T.: Levir Culpi Estádio: Arena Corinthians, em São Paulo Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR) Público: 20.614 Renda: R$ 1.103.889,50 Gol: Rodriguinho, aos 24 min do 2º tempo Cartões amarelos: Cícero e Marquinho (F) Cartão vermelho: Marquinho (F)