Santos empata com o Vasco e se classifica na Copa do Brasil

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos empatou com o Vasco por 2 a 2 nesta quarta-feira (21), em São Januário, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e deixou o Rio de Janeiro classificado para a próxima fase. Isso porque a equipe paulista venceu a partida de ida, na Vila Belmiro, por 3 a 1. Copete e Rodrigo, contra, marcaram os gols que classificaram o Santos. O Vasco ficou perto de levar a decisão da vaga para os pênaltis com os gols de Nenê e Ederson, mas sofreu o empate definitivo em contra-ataque no final da partida. Agora, o Santos aguarda o sorteio da CBF nesta sexta (23) para saber o seu adversário nas quartas. O Santos marcou por pressão no início do jogo e dificultou a saída de bola do Vasco, que errava muitos passes. Em uma das bolas roubadas, Thiago Maia arrancou pela direita e cruzou para a grande área, Rodrigão não alcançou a bola, mas o goleiro Martín Silva também furou e Copete abrir o marcador para o Santos. Após o gol, a equipe santista recuou e só assustou o Vasco em uma cobrança de falta de Lucas Lima. Sem criatividade na saída de bola, o time carioca apostou tudo no meia-atacante Nenê, e o camisa 10 marcou um belo gol no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Vasco aproveitou contra-ataque e marcou o segundo gol com Ederson. No entanto, o Vasco não teve forças para buscar o terceiro gol, que levaria a decisão da vaga para os pênaltis, e sofreu o empate no tento contra do veterano zaguueiro Rodrigo. Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos volta a campo contra o Sport, sábado 24), na Ilha do Retiro. O Vasco joga no mesmo dia, mas pela Série B do Brasileiro, e recebe o Atlético-GO. VASCO Martín Silva; Yago Pikachu, Rodrigo, Luan e Julio Cesar (Allan); Diguinho (Madson), Douglas, Andrezinho e Nenê; Éderson e Júnior Dutra. T.: Jorginho SANTOS Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno (Elano), Copete e Rodrigão (Joel). T.: Dorival Júnior Estádio: São Januário, no Rio Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS) Gols: Copete, aos 11, e Nenê, aos 24 min do 1º tempo; Ederson, aos 24, e Rodrigo, contra, aos 37 min do 2º tempo Cartões amarelos: Diguinho, Douglas (V), Rodrigão e Zeca (S) Cartão vermelho: Andrezinho (V) Renda: R$ 469.245,00 Público: 17.393