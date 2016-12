“Rock Story” tem tudo para entrar na história das novelas

Assim que surgiram as primeiras informações de “Rock Story”, alguns foram imediatamente levados a imaginar que viria por aí mais uma novela com fundo musical e junto com ela a suspeição de outro possível fracasso. Hoje, caminhando para o seu quase terceiro mês de exibição, verificamos que a autora Maria Helena Nascimento teve, como única preocupação, escrever um trabalho dos mais apropriados para 7 da noite. “Rock Story” é leve, tem lá vários dos seus arranjos conhecidos, mas possui o tempero próprio do horário. Em quase todos os seus capítulos observa-se muito da receita que o público busca encontrar numa novela. O personagem do Vladimir Britcha, cantor de sucesso na década de 90, que tenta novamente se colocar as paradas, também existe muito do comum no cenário musical, busca ainda bem temperada por relações amorosas tempestuosas. Por tudo que tem apresentado, já começa passar a certeza de ser mais uma novela que tem tudo para fazer história.

Segura o auê

As fãs da Xuxa resolveram invadir a página da Som Livre, falando em boicote e reclamando da pouca quantidade de kits – CD mais DVD – lançados no mercado e que ainda nem chegaram as lojas. Em matéria de fazer barulho, esse pessoal da Xuxa não perde pra ninguém.





Complicado

Em “A Força do Querer”, existe a confiança que a personagem da Paolla Oliveira, com a força que tem e a disposição que ela tem demonstrado nesses primeiros dias da novela, irá se colocar muito à frente da beleza da atriz. Toda ênfase será dada ao seu trabalho.



Escolha antecipada

Muito antes que todos os outros companheiros de elenco, Paolla Oliveira foi escolhida para fazer uma policial militar, lutadora e batalhadora, sem o glamour de outras personagens que ela já viveu nas novelas e mesmo fora delas. Será a sua primeira experiência de trabalhar com Glória Perez.



Preparação

A escolha antecipada do nome da Paolla Oliveira se deveu exatamente ao fato dela ter mais tempo para trabalhar a sua personagem. Tanto é assim que esse empenho existiu ao longo de todo o segundo semestre do ano, inclusive a ponto de dar expediente em quartéis.



Seguindo a ordem

As filas das novelas da Globo, nos seus horários das 6, 7 e 9 da noite, estão formadas e não irão se alterar. É uma ordem que o responsável pela teledramaturgia, Silvio de Abreu, tem estabelecida e que ele não pretende alterar.



Cada vez mais

Na Globo, a produção de série dá toda pinta que entrou em ritmo industrial. Para o ano que vem, se tudo correr como se espera, se deseja programar a exibição de, pelo menos, quatro delas. Nunca se chegou a tanto.



Mão firme

O “Melhor pra Você” vai terminar mais um ano de exibição, ainda sem alcançar resultados que atendam a expectativa da direção da Rede TV!. De qualquer forma, pelo menos para 2017 continuará se apostando nele. Existem até ideias para revigorar e impulsionar o formato.



Talento

“A Lei do Amor” está seguindo em frente, mostrando que aquela baixa audiência do começo, foi só uma impressão inicial. Aliás, no decorrer dos seus capítulos, destaque-se o talento de Vera Holtz, uma alguém sempre muito pronta para qualquer papel.



Tudo nos conformes

Antes de iniciar novo período de férias, Iris Abravanel e sua equipe continuam se reunindo com o diretor Reinaldo Boury para determinar todo o encaminhamento de trabalhos da novela “As Aventuras de Pollyanna e João Feijão”. Nomes para o elenco só serão pensados, com mais intensidade, a partir dos primeiros dias do ano.



Mais um ano

Por incompetência ou conveniência, ou até os dois juntos, as autoridades brasileiras continuam fechando os olhos para essa completa desordem que é a venda de horários nas emissoras de rádio e televisão. Mais um ano vai chegando ao fim sem que nenhuma medida prática tenha existido. Resta esperar pelo próximo.



Últimos dias

Marcelo Rezende vai até o final do mês no comando do “Cidade Alerta”, para sair janeiro inteiro de férias. Luiz Bacci já foi designado para ocupar o seu lugar.



Homenagem

A RICTV Record de Chapecó prestou uma homenagem ao jornalista Renan Carlos Agnolin, morto no acidente com o avião da Chapecoense. Ele era apresentador do bloco de esportes do “Jornal do Meio-Dia”. Ontem foi colocada uma placa no principal estúdio da emissora, que a partir de agora passará a ter o nome dele.

• Jayme Monjardim está definido pela Globo para dirigir uma série sobre a vida de Aracy, segunda mulher de Guimarães Rosa, escrita por Mario Teixeira...

• ... Falta apenas definir datas para o início das gravações...

• ... Porque para isso existe a necessidade de conciliar com as agendas dos protagonistas Alice Braga e Rodrigo Santoro.

• Uma nova mexida na programação da manhã ainda não está descartada no SBT...

• ... De qualquer forma a faixa infantil será mantida, ainda que aconteçam novos investimentos no jornal.

• O “Apocalipse”, de Vivian Oliveira, na fila das novelas da Record, terá direção de Alexandre Avancini.

• HBO fixou para 8 de janeiro a estreia da série “O Homem da Sua Vida”...

• ... É um trabalho sairá agora das prateleiras, depois de quase dois anos no arquivo.

Fernanda Souza começa a gravar agora no início do ano, a nova temporada de seu programa no Multishow, “Vai Fernandinha. Desta vez serão 24 episódios. Já está em pré-produção e deve estrear ainda no primeiro trimestre.



