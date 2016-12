Inauguração

Com um novo conceito de praça gourmet que reúne mesas em estrutura coberta e mesas à céu aberto em plena integração com o ambiente, a Ca’dore Comida Descomplicada abre as portas para o público no próximo dia 12 de janeiro, às 17h. O empreendimento conta com mais de 30 operações montadas em contêineres coloridos, dispostos no terreno da antiga Cerâmica Colle, um ícone centenário do Bairro Bacacheri.

EXPANSÃO

A rede de franquias curitibana Wikimaki prevê a abertura de cinco novas lojas em 2017. A expansão tem foco nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, em cidades com população mínima de 250 mil habitantes. Em busca de franqueados, o projeto de expansão do Wikimaki tem três formatos de negócios.

PRÊMIO

A equipe da Tecverde esteve em Brasília para receber o Prêmio CBIC de Inovação e Sustentabilidade. A empresa paranaense ficou em primeiro lugar na categoria Sistema Construtivo, com o projeto do primeiro prédio construído em wood frame do Brasil.

MAIS BUSCADAS

Levantamento do Dicionário Aurélio (editado pela Editora Positivo) apresenta as dez palavras mais buscadas em 2016. A principal palavra deste ano foi “empoderamento”. Na sequência ficaram “política” e “sexo”, seguidas de “racismo” e “microcefalia”. A pesquisa leva em consideração ferramentas direcionadas para alunos que utilizam o portal Educacional, Portal Positivo e Portal Aprende Brasil.

* Pesquisa Salesforce revela que 77% dos consumidores evitam as lojas físicas durante o fim de ano e que, pela primeira vez, o tráfego de comércio eletrônico via plataformas móveis superou o realizado em desktops e tablets.

* Representantes de 22 instituições beneficentes de 15 cidades do Paraná e uma de Santa Catarina receberam uma doação de R$ 558 mil referente à Campanha Solidária Condor.

* Os tradicionais Cartões de Natal da Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) do Hospital Erasto Gaertner estão à venda. Cada cartão custa R$1 e pode ser adquirido pelo sitehttp://www.erastogaertner.com.br/cartoesdenatal/.

* O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,4 milhões de associados e com atuação em 20 estados brasileiros – figura, novamente, no ranking de Valor Grandes Grupos, que apresenta a radiografia das 200 principais corporações em atividade no País.

* A BMW é a empresa que mais respeitou os consumidores brasileiros, na categoria Carros de Luxo, segundo a 14º edição do ranking "As Empresas que Mais Respeitam o Consumidor", elaborado pela Shopper Experience, em parceria com o Centro de Inteligência Padrão – CIP, unidade de negócios, pesquisa e inteligência do Grupo Padrão.