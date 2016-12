Captur tem pré-estreia na Fórmula Renault

Modelo está exposto na Fórmula Parolim até o dia 28-12 (foto: Divulgação)

Grande estrela do Salão do Automóvel de São Paulo de 2016, o Renault Captur será exposto pela primeira vez ao público no Paraná, utilitário esportivo que só chega ao mercado de fato final de fevereiro. Os curitibanos poderão conferir o modelo na concessionária Fórmula Renault na Av. Marechal Floriano, do dia 22 quinta feira até o dia 28. Alem de presentear o público do estado da Renault é uma estratégia de pré-venda do carro, feita pelo site captur.renault.com.br. Para reservar o Captur, os interessados devem pagar R$ 3 mil. O preço do veículo ainda não está definido e, segundo a fabricante, deve ficar entre R$ 89 mil e R$ 95 mil. Na gama da Renault, o novo utilitário esportivo ficará posicionado acima do Duster, com versões equipadas com o novo motor 1.6 SCe com câmbio manual e ainda configurações com transmissão CVT X-Tronic. Será oferecida ainda opção 2.0 com câmbio automático. A Renault assegura que o Captur chegará equipado com uma série de itens tecnológicos, como controles eletrônicos de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, retrovisores elétricos rebatíveis e quatro airbags. O Captur é um dos três SUVs que a Renault pretende lançar em 2017. O segundo é o Kwid, o menor, que também será fabricado na planta brasileira da companhia em São José dos Pinhais (PR). O terceiro modelo é o Koleos, que chega importado ao mercado nacional.