Mercedes-Benz revela novo Classe E Coupé

(foto: Divulgação)

O novo Mercedes-Benz Classe E Coupé foi oficialmente apresentado pela marca alemã, antes de sua primeira aparição pública, marcada para o próximo Salão de Detroit. Baseado no sedã, o Classe E Coupé ficou maior que seu antecessor. A gama de motores do modelos inicialmente incluirá três motores a gasolina e um novo turbodiesel. Este equipará a versão E 220 d. O motor, de 1.950 cm³, rende 194 cv a 3.800 rpm e 40,8 kgfm entre 1.600 rpm e 2.800 rpm. Com ele, o novo Classe E Coupé acelera de 0 a 100 km/h em 7,4 s e atinge a máxima de 242 km/h. A versão mais forte, será a E 400 4MATIC, com o motor V6 de 3 litros. Ele rende 333 cv de 5.250 rpm a 6.000 rpm e 49 kgfm entre 1.600 rpm e 4.000 rpm. Vai de 0 a 100 km/h em 5,3 s e atinge 250 km/h (velocidade limitada eletronicamente). A Mercedes-Benz deixou o Classe E Coupé 1,5 cm mais baixo do que o sedã e lhe deu três opções de suspensão. O interior, bem parecido com o do sedã, é mais esportivo, mas não menos funcional. O Classe E Coupé vem com tudo que está presente no irmão familiar, como o sistema Drive Pilot, um precursor dos sistemas totalmente autônomos da Mercedes-Benz, sistema de auxílio ao estacionamento e faróis de LED. Um dispositivo interessante, e opcional, é o Magic Vision Control, que integra os esguichos de água aos limpadores de para-brisa, para não tirar a visão do motorista, e até esquenta as palhetas para evitar que elas grudem no vidro em invernos rigorosos.