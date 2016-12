Teste uma Kawazaki

A Kawasaki disponibiliza para quem desejar conhecer mais de perto e testar alguns dos lançamentos da linha 2016 e 2017. Duas motos estão disponíveis para test ride em concessionárias do Paraná. O grande destaque é a Vulcan S. O modelo Touring é ideal para quem sonha em pegar a estrada e fazer longas viagens. O motor bicilíndrico de 649cc. Outro destaque vem agradando bastante os fãs da marca e também está à disposição para test ride é a Z300. Modelo de entrada da linha Z e carrega a agilidade de uma Naked de pequeno porte e alta performance do motor e chassis desenvolvidos em pistas de corrida e compartilhados da Ninja 300.

Carro do futuro

Na visão do brasileiro o carro do futuro será elétrico. Ao menos esta foi a aposta de 40% dos entrevistados pelo Instituto Ipsos durante a pesquisa com 297 visitantes do Salão do Automóvel de São Paulo, que aconteceu entre 10 e 20 de novembro. Além do carro elétrico, outra aposta é em eficiência energética, com 30% dos participantes indicando que o modelo do futuro será econômico. A conectividade é a terceira característica mais citada pelos entrevistados da pesquisa: 15% destacaram que esta será a principal revolução.

Dunlop pneus

A Sumitomo Rubber do Brasil, detentora da Dunlop Pneus, foi eleita uma das melhores empresas para se trabalhar no Paraná. O reconhecimento veio por meio do GPTW – Great Place to Work/Paraná que premia internacionalmente o trabalho das empresas e instituições que contribuem para o crescimento dos seus colaboradores. O prêmio foi recebido pelo Diretor Executivo Industrial da companhia, Yoshinori Wakitani, em cerimônia realizada no último dia 30, em Curitiba.