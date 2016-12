Procons são contra inclusão automática

Os Procons do País estão divulgando uma nota contra a medida do governo federal de inclusão automática dos dados dos consumidores em cadastros positivos. “Se concretizada, a medida vai contrariar o disposto na Lei Federal 12.414/2011, que disciplina os cadastros positivos, uma vez que a mesma estabelece que a abertura de cadastro requer autorização prévia e expressa do consumidor por meio de assinatura, em documento específico ou em cláusula separada”, diz nota do Procon-PR.

Na prática, para que os fornecedores tenham acesso ao histórico de pagamentos dos consumidores, deverá haver a sua concordância ou autorização, que deve acontecer por escrito.

“A compulsoriedade na inclusão dos dados dos clientes em cadastros positivos quando da assinatura de um contrato de financiamento, por exemplo, colidirá frontalmente com os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos-consumidores”, afirma Claudia Silvano, diretora do Procon-Pr, departamento vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos e presidente da Associação Brasileira de Procons (Proconsbrasil).

“Além disso, desde que a lei que regulamenta os cadastros positivos entrou em vigor, não houve constatação da diminuição dos juros cobrados dos consumidores nas operações de crédito”, reforça.

A inclusão automática foi sinalizada pelo ministro Henrique Meirelles, no lançamento do pacote de medidas de estímulo à economia, na semana passada.