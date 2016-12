Empresas prometem pagar

Motoristas e cobradores de quatro empresas de ônibus que operam na Grande Curitiba chegaram a paralisar os trabalhos na manhã de ontem por causa do atraso no pagamento da segunda parcela do 13º salário, que deveria ter caído na conta terça-feira. Mas com a promessa de que o benefício seria quitado entre hoje e amanhã, os trabalhadores decidiram voltar ao trabalho. A greve parcial durou pouco tempo e envolveu apenas linhas do Sul de Curitiba e municípios vizinhos.