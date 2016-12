Fim de ano vem aí; prepare-se para pegar a estrada

SAIBA MAIS Fluxo de veículos para o interior cresce 60%

Com a proximidade do final do ano e das férias escolares, muita gente começa a planejar as viagens em família ou com os amigos. Muita gente mesmo: grandes grupos partem da capital para o litoral ou interior, causando congestionamentos nas rodovias — e os deslocamentos podem se tornar estressantes.

Mas a esperada viagem de férias não precisa se transformar em um pesadelo. Com atitudes simples, dá para reduzir o desgaste causado pelos longos percursos, ter mais segurança na viagem e melhorar a convivência com os demais motoristas. O resultado será um passeio mais prazeroso e com menor possibilidade de contratempos.

Nesta época do ano, os destinos tradicionalmente mais procurados são as praias do Paraná e de Santa Catarina, e o interior do Estado.

O primeiro passo é o planejamento e verificar as condições do carro, se a viagem for terrestre. Reserve algum tempo e um pouco de dinheiro para fazer a revisão preventiva nos principais itens do veículo. Isso ajuda a reduzir o risco de panes e paradas forçadas ao longo do trajeto, já que nesses casos é comum o carro rodar carregado e por períodos longos.

Boa parte dos serviços deve ser realizada em oficinas, mas muita coisa você mesmo pode fazer por conta própria, em casa ou no posto de serviços. A dica é seguir os prazos de verificação e troca de itens como óleo do motor e palhetas do limpador de para-brisa determinados pela montadora. Essas informações estão no manual do proprietário e podem ser checadas nos sites das marcas. Listamos outras providências importantes.

Depois de curtir as férias e voltar para casa, o melhor a fazer é levar o veículo para outra verificação geral. Os filtros de ar, óleo, combustível e ar-condicionado podem ter acumulado impurezas. Se o carro tiver ido ao litoral, ou se trafegou de forma intensa em estradas de terra, faça uma limpeza cuidadosa da carroceria e cabine. Manter o veículo limpo elimina resquícios de areia, poeira e facilita a identificação de eventuais vazamentos de óleo e outros fluidos.

Como evitar acidentes

Viaje dentro da lei

Antes de pegar a estrada, verifique os documentos do veículo e de quem vai guiá-lo. Várias pendências podem ser resolvidas rapidamente por meio do site do Detran. Durante a viagem, respeite o limite de velocidade e obedeça placas de sinalização, que contêm orientações importantes sobre segurança

Leve bagagem com segurança

Ao carregar o veículo, distribua o peso no bagageiro de modo que itens com maior massa fiquem do lado oposto ao dos passageiros mais pesados. Redes evitam que as malas fiquem "dançando" para todos os lados e, ao levar objetos altos, respeite o limite de peso indicado pela montadora e a altura de até 50 cm além do teto — sob pena de multa e 5 pontos na CNH. A carga fixada do lado de fora não deve ultrapassar as dimensões do carro.

Prefira a luz do dia

A luz natural é a melhor companheira para garantir a visibilidade de quem está na direção e para os demais passageiros, que podem apreciar a paisagem. O Brasil tem estradas incríveis, e à noite perde-se o visual. Dirigir na escuridão por locais desconhecidos é sempre perigoso, pois pode haver buracos, curvas perigosas e animais cruzando o a via

Cuidado com pets a bordo

Mascotes não devem viajar soltos na cabine, pois podem atrapalhar o motorista, se machucar em frenagens bruscas e até saltar para fora do veículo. Providencie uma caixa adequada às dimensões do bicho, que deve comer três horas antes da viagem e depois ficar em jejum — eles ficam propensos a enjoos quando viajam de estômago cheio. Medicamentos só devem ser ministrados por veterinário que conheça o histórico do animal

Esteja descansado

O motorista deve ter uma boa noite de sono — de pelo menos oito horas — antes de partir. Sair direto do batente para a viagem é perigoso, pois acordar cedo e trabalhar o dia todo é cansativo. Um hormônio chamado melatonina, que age como indutor do sono, pode levar quem pegou a estrada logo após o expediente a cochilar ou mesmo dormir ao volante

Mantenha os bons modos ao volante

Mantenha uma distância segura — equivalente a dois automóveis — em relação ao carro da frente. Isso reduz o risco de colisões em caso de frenagens súbitas. Na hora de fazer ultrapassagens, dê seta para a esquerda e, em vias de mão simples, espere o motorista da frente dar passagem

Sobre duas rodas

Motos dão uma gostosa sensação de liberdade, mas piloto e garupa ficam mais expostos que os ocupantes de carros. Além de revisar a motocicleta antes de sair, nunca deixe de utilizar botas, luvas, jaqueta e calças apropriadas. Conforme o clima do destino, vale investir em roupas térmicas ou blusas ventiladas — e não esqueça a capa de chuva. Paradas a cada duas horas ou 150 km, para ingerir água e alimentos leves, mantêm os viajantes hidratados e os bons reflexos do piloto

Não esqueça os faróis

Atenção: na estrada é obrigatório ligar o farol baixo mesmo durante o dia, para facilitar a visualização do carro por outros motoristas. À noite, esses fachos não ofuscam quem vem no sentido oposto, como ocorre com o farol alto. Não use luzes de neblina na dianteira ou traseira sem necessidade. E nada de acionar o pisca-alerta quando o carro estiver em movimento