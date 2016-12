Fluxo de veículos para o interior cresce 60%

A partir de hoje, as rodovias cuidadas pela CCR RodoNorte no Paraná contarão com uma operação especial de tráfego para o Fim de Ano. Levando em consideração os números do fluxo previstos para a primeira semana de operação, que vai até a próxima quarta-feira, mais de 550 mil veículos (movimento, em média, 60% maior do que normal) devem circular pelas três principais rodovias cuidadas pela concessionária: BR 277 (Curitiba – Interior), BR 376 (Ponta Grossa – Apucarana) e PR 151 (Ponta Grossa – Jaguariaíva).

De acordo com o Setor de Planejamento de Tráfego da CCR RodoNorte, a maior parte do tráfego ficará concentrada mais uma vez na BR-277, na região de São Luiz do Purunã, onde 324 mil veículos são esperados na principal ligação entre Curitiba e o Interior do Estado. Já a BR-376, a Rodovia do Café, deve receber fluxo de 115 mil veículos na região de Tibagi; para quem viaja pela PR-151, que liga os Campos Gerais ao Interior de São Paulo, o movimento deve chegar a 120 mil veículos na região de Carambeí — entre os dias 22 e 28/12.