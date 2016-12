Hemepar faz apelo por doações antecipadas

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) está solicitando doações de sangue antes das festas de fim de ano e após as comemorações. Nos períodos de Natal, Ano-Novo e férias de verão, o número de doadores costuma cair entre 30 e 40%, mas a necessidade de abastecer os 384 hospitais com bolsas de sangue e hemoderivados se mantém.

“Antes de viajar, é importante que as pessoas se lembrem de doar sangue. Precisamos da solidariedade dos doadores, pois, infelizmente, períodos de férias trazem um risco maior de acidentes em estradas e devemos estar preparados para qualquer situação emergencial”, explica o diretor do Hemepar, Paulo Hatschbach.

O Hemepar, em Curitiba, fica aberto para coletas até o fim do ano de segunda a sexta-feira das 7h30 às 18h30. O funcionamento será interrompido nos sábados, dias 24 e 31 dezembro, mas reabre em horário normal a partir do dia 2 de janeiro.

Para manter os estoques em níveis regulares, são necessários de 500 a 600 doações diárias nas 21 unidades da rede. Apenas em Curitiba, o ideal é manter de 150 a 200 doações todos os dias. “Em média, precisamos de 14 mil coletas no Estado mensalmente, sendo 4.500 somente para a Capital e região”, diz Hatschbach.