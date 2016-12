Cinco dicas para proteger sua casa nas férias

O fim do ano se aproxima e dá início à temporada de férias. Mas nessa época, não são apenas os índices de viagem que aumentam: crescem também os casos de roubos, furtos e imprevistos domésticos. O aumento desses riscos acontece justamente porque, durante as férias, as casas se encontram vazias e vulneráveis. E para evitar tais incidentes e contribuir para que o viajante tenha um descanso livre de precupações com o lar, o Itaú Seguro Residencial lista cinco dicas para proteger as residências.

Cinco dicas

Atenção com o gás

Certifique-se que a válvula de gás esteja fechada para evitar vazamentos e prevenir uma explosão

Cuidado com a segurança

Teste as fechaduras e os trincos da residência e, se possível, instale reforço nas portas. Não deixe as chaves escondidas no imóvel e nem com terceiros, a menos que estas sejam pessoas de extrema confiança

Desligue os aparelhos eletrônicos

Para evitar o consumo desnecessário de energia elétrica ou até mesmo danos aos equipamentos eletrônicos, que podem acontecer em decorrência de uma eventual descarga elétrica, desligue os aparelhos das tomadas

Não comunique sua ausência a estranhos

Evite falar sobre sua ausência durante as férias para pessoas estranhas. Caso aconteça, não informe detalhes, como local e período de ausência. Além disso, peça a um parente ou vizinho de confiança para checar a residência pelo menos uma vez por semana



Correspondência

Combine com um vizinho o recebimento de sua correspondência para não acumular e dar indícios de que a casa está vazia