Solitários celebram data na Igreja das Mercês

A Paróquia Nossa Senhora das Mercês celebra a véspera de Natal abrindo as portas para pessoas que estão solitárias. A celebração da véspera do Natal costuma reunir pelo menos 150 pessoas a cada edição paróquia, conhecida como a igreja dos Capuchinhos.

A iniciativa se deu com a constatação de que muitas pessoas estão sozinhas para celebrar o Natal. Então os freis resolveram proporcionar este encontro festivo na noite do dia 24 de dezembro, para as pessoas solitárias se encontrarem e confraternizarem.

O jantar começa logo após a missa das 19 horas do dia 24 de dezembro, no salão paroquial da Igreja. Além da ceia natalícia há “cantorias de Natal”, partilhas sobre o significado do mesmo, espiritualidade e muita alegria. Muitosdos participantes formam um grupo de amigos que continuam se comunicando e cultivando amizade.

Os participantes são convidados a levar comidas para partilhar. Quem não levar, participa igualmente, pois a paróquia providencia todos os ingredientes da festa. Já no início de dezembro as pessoas começam a ligar na Secretaria Paroquial para dar seus nomes e reservar seu lugar na festa.