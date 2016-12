Veja o que abre e fecha já nesta sexta-feira

Em decreto assinado dia 7 de dezembro, o prefeito Gustavo Fruet transferiu o recesso referente à Emancipação do Estado do Paraná, celebrado em 19 de dezembro, para o dia 23 de dezembro. Dessa forma, não haverá expediente ao público na Prefeitura de Curitiba amanhã.

O Governo do Paraná decretou recesso nas repartições públicas estaduais entre os dias 26 e 30 de dezembro de 2016, período que compreende as comemorações de Natal e Ano-Novo. A medida não afetará serviços essenciais que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias.

Além do atendimento em hospitais e delegacias, as unidades do Detran e a da Sanepar também funcionarão no período.

Na semana do Natal, as 110 unidades básicas de saúde de Curitiba funcionam normalmente até quinta-feira, conforme o horário de cada equipamento. Não haverá expediente na sexta-feira. Já na semana do Ano Novo, as unidades básicas de saúde abrem normalmente.

O transporte público funciona com horário de dia útil nas sextas-feiras (23 e 30); horário de sábado nos dias 24 e 31 e horário normal de domingo nos dias 25 e 1.