Homem faz ex-mulher e sobrinha como reféns em Curitiba

PM fez o cerco ao prédio onde as mulheres eram reféns (foto: Franklin de Freitas)

A Vila Isabel, em Curitiba, viveu momentos tensos na tarde de ontem, quando um homem teria feito sua ex-mulher e uma sobrinha como reféns por mais de duas horas. Segundo a polícia, o homem teria invadido o apartamento onde as duas estavam, na Avenida Água Verde. Vizinhos teriam escutado um tiro e chamado a polícia. Várias viaturas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Comando de Operações Policiais (Coe) isolaram a área, próximo à Rua Guaianazes. Policiais começaram, então, a negociar a liberação das mulheres.

Pouco antes das 20 horas as duas foram liberadas, aparentemente sem ferimentos, e foram atendidas por equipes médicas. O homem, de 66 anos, se entregou. Antes ele havia chamado um advogado que ajudou na negociação com a polícia. Segundo a polícia, a causa para que ele fizesse as mulheres reféns foi uma briga entre o casal e a separação.

Sobre o tiro, a polícia informou que realmente foi fieto um disparo dentro do apartamento onde acontecia a ocorrência, mas que foi dado para intimidar as mulheres, sem ferir nenhuma delas.