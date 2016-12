Policiais estavam envolvidos em ataques a caixas eletrônicos

O Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco ), e a Polícia Militar, através de sua Corregedoria e do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), cumpriram ontem, no Paraná e em Santa Catarina, 35 mandados de prisão temporária e 37 mandados de busca e apreensão. As ações foram realizadas dentro da Operação Vídea, que investiga uma organização criminosa envolvida em assaltos a cofres de empresas e caixas eletrônicos e também em tráfico de drogas.

Dentre as prisões temporárias decretadas, 21 são contra pessoas investigadas por participar de organização criminosa que praticava assaltos a cofres de empresas e caixas eletrônicos e 14 por ligação ao tráfico de drogas — sendo que algumas das 35 pessoas atuam em ambas atividades ilícitas. Oito policiais militares, suspeitos de dar cobertura aos assaltos a cofres e caixas eletrônicos, estão entre os detidos. A organização criminosa tinha como principais núcleos de atuação os municípios de São José dos Pinhais e Joinville (SC).

As prisões e os mandados de busca e apreensão foram sendo cumpridos em Curitiba, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Colombo, Campo Magro, Campina Grande do Sul e Joinville. Durante o cumprimento dos mandatos, foram apreendidos equipamentos utilizados nos crimes, como furadeiras eletromagnéticas utilizadas para abrir os cofres, veículos, drogas e armas.