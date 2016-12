Morte de agente é prioridade da Sesp

O secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita, esteve reunido em Londrina, Norte do Paraná, com a cúpula das forças policiais ontem, para definir ações da investigação da morte do agente penitenciário Thiago Borges de Carvalho, 33 anos, que era integrante do grupo de Serviço de Operações Especiais (SOE) do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen).

Carvalho foi alvejado por arma de fogo na tarde da terça-feira, quando retornava de uma operação de revista (bate-grade) de rotina na Penitenciária Estadual de Londrina 2 (PEL II). “Essa morte vai demandar atenção total das nossas instituições até que leve à prisão dos responsáveis pelo crime”, afirmou Mesquita, em coletiva de imprensa concedida na cidade.

O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios da cidade, que já trabalha com algumas linhas de investigação. Não está descartada a participação de membros de facção criminosa no crime. “Queremos dar uma resposta fundamentada ao ocorrido. Se a população tiver informações que possam contribuir com a investigação podem fazer contato, de forma anônima, pelo Disque-denúncia 181, pelo telefone ou pelo site”, acrescentou o secretário.

Integrantes do grupo SOE são responsáveis pela primeira intervenção nas unidades penitenciárias quando há algum princípio de tumulto. Com equipamentos e técnicas especiais, fazem a contenção da situação até a chegada de reforço, quando necessário.