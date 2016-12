PM fiscaliza 104 estabelecimentos

Visando o bem estar e a segurança dos moradores e veranistas que circularão pelo Litoral do estado no período de festas de final de ano e nas férias, a Polícia Militar fez, durante o mês de novembro e parte de dezembro, operações da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) como uma prévia para o “Verão Paraná 2016/2017”. As equipes efetuaram abordagens a pessoas e veículos, bem como fiscalizaram estabelecimentos comerciais, nos municípios de Matinhos, Guaratuba, Paranaguá, Pontal do Paraná Morretes e Antonina para garantir qualidade dos serviços oferecidos. Ao todo, as equipes da Aifu fiscalizaram 104 estabelecimentos comerciais.