Curitiba é o 7º destino mais procurado na alta temporada

Curitiba é o sétimo destino turístico mais procurado durante a alta temporada, mostra um estudo do Ministério do Turismo, divulgado ontem. A Capital do Paraná aparece atrás de São Paulo, o primeiro colocado, Florianópolis (SC), Rio de Janeiro, Praia Grande (SP), Salvador (BA) e Fortaleza (CE), mas à frente de destinos do Nordeste, como Recife (PE), Porto Seguro (BA) e Natal (RN).

O estudo inédito estima que 73,4 milhões de viagens deverão ser realizadas nos meses de dezembro (2016), janeiro e fevereiro de 2017. Esse número reflete um ligeiro aumento em relação ao ano anterior, quando 72,8 milhões de viagens foram feitas. A expectativa é de que essas viagens movimentem R$ 100 bilhões.

“Esses números comprovam que o turismo é uma das atividades econômicas mais resistentes da economia brasileira. Mesmo em um momento complicado, onde várias outras atividades tiveram queda na participação da economia, o turismo se mantém como um importante segmento econômico, gerando emprego e renda”, afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

Os dados apontam o carro como o principal meio de transporte a ser utilizado, realizando 52,9% dos deslocamentos. O ônibus vem em seguida, com 26,7% das viagens (19,6 milhões), e em terceiro lugar, o avião (8,1%).

A região Sudeste é a preferida entre os viajantes, o estudo indica que cerca de 33 milhões de viagens (46% do total) devem ter como destino esta região. O Sul deve receber 25% do total de viagens do país e o Nordeste, 23%. Centro-Oeste e Norte completam o ranking das regiões, com 5% e 2% do total de viagens, respectivamente.

Os 20 destinos preferidos

1º São Paulo (SP)

2º Florianópolis (SC)

3º Rio de Janeiro (RJ)

4º Praia Grande (SP)

5º Salvador (BA)

6º Fortaleza (CE)

7º Curitiba

8º Cabo Frio (RJ)

9º Balneário Camboriú (SC)

10º Recife (PE)

11° Porto Seguro (BA)

12º Guarujá (SP)

13º Guarapari (ES)

14º Caraguatatuba (SP)

15º Peruíbe (SP)

16º Natal (RN)

17º Santos (SP)

18º Porto Alegre (RS)

19º Brasília (DF)

20º João Pessoa (PB)