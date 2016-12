De acordo com o levantamento do Ministério do Turismo, mais de 45 milhões de viagens (61,3%) devem contar com a hospedagem em casa de amigos e parentes. Estima-se que em 19,1% das viagens o meio de hospedagem serão Hotéis, pousadas e resorts e o aluguel de imóveis por temporada, utilizado em 10% dos casos. Os campings e albergues devem ser a opção de cerca de 697 mil viagens.

Os dados revelam também o perfil dos viajantes. Estima-se que mais da metade (51%) dos brasileiros que vão viajar nesses três meses o farão acompanhados por seus cônjuges e 18% com parentes. Um a cada 4 brasileiros (24%) vai viajar sozinho neste verão.

O último Boletim de Desenvolvimento Econômico do Turismo já indicava uma perspectiva de alta para o quarto trimestre de 2016. Um cenário melhor do que o visto em 2015 no mesmo período.