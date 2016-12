MON recebe obra de Arnaldo Antunes

Obra de Arnaldo Antunes no chão do MON (foto: Divulgação)

O Museu Oscar Niemeyer (MON) abriga a intervenção Yo Soy You, de Arnaldo Antunes, no chão de vidro, vão-livre do museu. A exibição da obra é uma parceria entre o MON e a Curitiba Literária (evento promovido pela Bienal de Curitiba), e traz a proposta de gerar uma reflexão sobre o diálogo entre artes visuais e literatura.



A mostra também dá início às ações comemorativas dos 30 anos da Bienal de Curitiba, que vai reapresentar anualmente uma intervenção urbana de um artista que já tenha participado da Bienal em edições anteriores. Arnaldo Antunes foi o escolhido para iniciar as comemorações com a obra Yo Soy You.



Sobre a Curitiba Literária | Bienal de Curitiba 2016 - Em 2016, a Bienal de Curitiba deu início ao projeto Curitiba Literária reunindo grandes nomes da literatura brasileira e paranaense para debater literatura com o público em diversos espaços da cidade.



Sobre Arnaldo Antunes — Conhecido principalmente por seu trabalho como músico, Arnaldo Antunes é compositor, poeta, cantor, artista visual e performer. Fez sucesso como membro da banda Titãs, Tribalistas e como artista solo. Em paralelo com a carreira musical, Antunes participou de diversas mostras de artes visuais e performáticas no Brasil e no exterior, como expositor, performer e curador.



SERVIÇO:

Intervenção Yo Soy You, de Arnaldo Antunes em parceria com a Curitiba Literária

A partir do dia 21 de dezembro de 2016

Até 26 de fevereiro de 2017

Local: chão de vidro - vão-livre

Entrada gratuita

Patrocínio: BNDES, Petrobras e Copel

Realização: Museu Oscar Niemeyer, Secretaria de Estado da Cultura/Governo do Paraná e Ministério da Cultura/Governo Federal.

www.bienaldecuritiba.com.br