Com novo prefeito, Araucária enxerga “luz no fim do túnel”

Hissam Hussein Dehaini foi eleito com 53% dos votos em outubro: perfil de empreendedor e não de político (foto: Franklin de Freitas)

Um prefeito que renunciou por conta de seu debilitado estado de saúde (Olizandro Ferreira-PMDB). Seu vice-prefeito e sucessor no cargo (Rui Alves de Souza-PTC) que foi preso preventivamente investigado por concussão e lavagem de dinheiro em associação criminosa. Servidores sem saber se receberiam o 13º salário, hospital municipal aos frangalhos e o transporte coletivo em greve. A situação de Araucária, na Grande Curitiba, é caótica. Mas há uma luz no fim do túnel.

Ontem, um dia após a prisão do prefeito da cidade, teve início (finalmente) a transição de gestão na Prefeitura de Araucária. Em uma entrevista coletiva, o prefeito em exercício Wilson Roberto David Mota (PSD), o Betão, e o prefeito eleito, Hissam Hussein Dehaini (PPS), anunciaram um pacto “em favor da cidade, em favor das pessoas”, enfim, um pacto em prol de Araucária, deixando de lado as diferenças políticas.

“Assumimos a Prefeitura diante da necessidade de ações que restaurem a normalidade. Como teremos apenas sete dias úteis de governo, seria uma insensatez nomear meu secretariado e tirar a possibilidade de o futuro prefeito e sua gestão já tomarem conhecimento da situação na qual o município se encontra”, afirmou Betão, destacando que os futuros secretários de Hissam já assumem as pastas chave da Prefeitura.

A união de esforços entre o prefeito em exercício e o prefeito eleito, inclusive, já começa a dar resultados. O 13º salário dos cinco mil servidores da cidade foram pagos ontem. Também foi feito o repasse de recursos para o Fundo de Previdência. E conseguiu-se chegar rapidamente a um acordo que colocou fim à paralisação do transporte coletivo na cidade — iniciada na manhã de ontem.

“O que faltou para a cidade foi alguém que administrasse e deixasse a politicagem de lado”, criticou Hissam em seu pronunciamento. “A empresa que atende a área urbana de Araucária estava em greve. Em 15 minutos e com R$ 200 mil eu e o Betão resolvemos o problema. R$ 200 mil para uma prefeitura como a de Araucária não é dinheiro. O transporte não vai parar e não pode parar”, complementou.

A situação do municípío, contudo, ainda é muito grave. Segundo Hissam, se medidas “duras, amargas” não forem tomadas, “a Prefeitura quebra em 10 anos”. Até por isso, o prefeito eleito evita dar um prazo para colocar a “casa em ordem” e promete uma auditoria com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) para conhecer a real situação do município.

“Não sabemos ainda como está a situação da prefeitura. Só agora estamos tendo a transição que não houve. No dia 5 de outubro solicitamos que (o Rui Alves) liberasse a prefeitura para a transição. Demorou 25 dias para darem uma resposta. Está explicado o porquê”, comentou Hissam. “Vamos fazer uma auditoria com o Gaeco, porque o Tribunal de Contas não vê com bons olhos uma auditoria independente”, emendou o prefeito, garantindo ainda que “muita gente vai sair presa”.

Hissam faz parte de uma nova geração de gestores

Eleito em outubro com uma expressiva votação — 52,49% dos votos válidos —Hissam Hussein Dehaini faz parte de uma nova geração de gestores que começa a ganhar espaço no meio político: são os gestores “apolíticos”, em geral empresários bem sucedidos e com grande reconhecimento social.

De acordo com Hissam, o fato de ser um “não-político” trará reflexos positivos para sua gestão à frente da prefeitura. “Ajuda muito. Geralmente, quando alguém ganha uma prefeitura, assume compromissos políticos, faz acertos. Nós não fizemos isso, até porque a campanha fui eu e eu mesmo”.

Com maior liberdade para a montagem de sua equipe, o prefeito eleito vem montando uma equipe com perfil mais técnico. “As indicações para o secretariado são de perfil técnico, sempre. Para a Secretaria de Obras, por exemplo, temos dois engenheiros. Na Secretaria de Planejamento, uma funcionária pública. Estamos trazendo o funcionalismo público para dentro da nossa gestão”.

Três prioridades a partir de 2017

Serão três as prioridades da gestão de Hissam Hussein Dehaini no comando da Prefeitura de Araucária. A primeira, o funcionalismo público. É que a prefeitura é, em número de funcionários, a maior empresa da cidade, o que significa que caso a categoria seja prejudicada, quem sairá perdendo será a economia do município. A segunda é a saúde, em especial por conta da situação do Hospital Municipal de Araucária. E em terceiro, o transporte coletivo.

“Temos a folha de pagamento para acertar até sexta (amanhã), no mais tardar segunda-feira. Em segundo lugar vem a saúde. O Hospital é a situação mais crítica, nosso maior problema. São R$ 7 milhões em dívidas e vamos ter de chamar o hospital e negociar. E aí a questão do transporte vem junto com tudo isso”, disse Hissam.

Secretariado

Nomes anunciados para secretarias de Araucária e outras estruturas que seguem até o dia 01 de janeiro de 2017:

Procurador Geral do Município – Felipe Furtado Ferreira (Funcionário de Carreira)

Subprocurador – Simon de Quadros

Secretário de Finanças – Luciano Stall

Secretário de Governo – Genildo Carvalho

Secretária de Planejamento – Janete Azambuja (funcionária de carreira)

Secretária de Administração – Edicléia Mlenek

Secretário de Meio Ambiente – Victor Cantador

Secretária de Gestão de Pessoas – Dayane Navarrete Stall

Secretária de Educação – Angela Menegusso e diretor-geral Henrique Theobald (professor da rede municipal)

Secretário de Saúde – Anderson Gotfrid

Secretário de Comunicação Social – Evelozio Santos

Secretário de Agricultura – Nilso José Vaz Torres

Secretária de Assistência Social – Cristiane Dehaini

Secretário de Esporte e Lazer - Marcos Fernandes Rute

Secretário de Obras – Fabiano Santos

Secretário de Segurança Pública – José Roberto Fortes Couseiro

Secretária de Cultura e Turismo – Irene Zanon

Secretário de Trabalho e Emprego – Vitor Lassen

Chefe de Gabinete – Vicente Mielli

Diretor-presidente da Codar – Edilson Bueno do Nascimento

Diretor-presidente da CMTC – Oilson Mueller

Diretor-presidente da COHAB – Eduardo Mello