(foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O senador Roberto Requião (PMDB) reagiu ontem à condenação do irmão, Eduardo Requião, por improbidade administrativa, por ter impedido o embarque de soja transgênica quando era superintendente do Porto de Paranaguá, durante sua gestão como governador. “Meu irmão condenado por determinar separação de soja transgenica e natural em Paranaguá, defendendo o produtor. Me sinto acuado, estarrecido”, queixou-se o peemedebista pelo twitter. Requião disse ainda que o irmão vai recorrer “e o erro judicial será corrigido”.

Defesa

O prefeito eleito da Lapa (região metropolitana de Curitiba), Paulo Furiati (PMDB), divulgou hoje nota sobre a decisão da Vara Criminal da Comarca que o condenou a uma sentença de seis anos, 11 meses e 14 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 30 dias-multa, por suposta prática de crimes de fraude a licitação e corrupção passiva, relativa a fatos ocorridos em 2012, quando ele estava exercendo o mesmo cargo. Segundo o Ministério Público, Furiatti teria participado de um esquema de fraude em licitações.

Posse

O prefeito nega as acusações. “Não existe dinheiro público envolvido. Nenhuma testemunha fez uma acusação formal”, alegou. “A sentença é de livre convicção do juiz, que reconheceu não existir desvio de dinheiro público e vou recorrer; e minha posse como prefeito no dia 1º de janeiro de 2017 está garantida”, explicou.

Devolução

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) julgou irregular a utilização, por parte da Organização da Sociedade de Interesse Público (Oscip) Pato Branco Tecnópole, de R$ 81.167,55 repassados pela prefeitura de Pato Branco (região Sudoeste) por meio de convênios de 2010 e 2011. Em função disso, a Oscip, o seu presidente à época, Itamir Viola, e o ex-prefeito Roberto Salvador Viganó (gestão 2009-2012) terão que devolver aos cofres públicos, solidariamente, R$ 44.990,95 repassados para pagamento de taxa administrativa. A entidade e seu ex-gestor ainda terão que devolver R$ 32.176,60 pagos a servidores municipais. O valor total da devolução será calculado e atualizado após o trânsito em julgado do processo.

Multa

Além disso, Viganó foi multado em R$ 1.450,98 por conduta omissiva no pagamento de valores a título de taxa de administração à Pato Branco Tecnópole; e Viola recebeu três multas de R$ 1.450,98, totalizando R$ 4.352,94, pela falta de comprovação da destinação de recursos pagos por taxa de administração, pela contratação de empresas de propriedade de servidores públicos e pela contratação de empresas sem a realização de pesquisas de preço. Técnicos do tribunal apontaram que houve duas irregularidades nos ajustes firmados entre o município e a Oscip: o pagamento indevido de taxas de administração e o pagamento de serviços de consultoria a empresas de propriedade de servidores municipais.

Saldo negativo

A Segunda Câmara do TCE emitiu parecer prévio recomendando a irregularidade das contas de 2013 do prefeito de Jardim Olinda (Noroeste do Estado), Juraci Paes da Silva. Além da desaprovação, o relator do processo, conselheiro Fernando Guimarães, determinou a abertura de tomada de contas extraordinária, para avaliar os motivos do parcelamento de débitos previdenciários, e possível responsabilidade pelo pagamento de juros e multas eventualmente arcados pelo Município. Entre as irregularidades apontadas estão a apresentação de contas bancárias com saldos a descoberto, a falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial e a falta de repasse de contribuições patronais ao regime próprio de previdência social (RPPS).