Greca anuncia equipe de governo e redução da “máquina”da prefeitura

Greca: “Vou insistir na fiscalização da cidade” (foto: Franklin de Freitas)

O prefeito eleito de Curitiba, Rafael Greca (PMN) anunciou ontem a equipe que vai compor sua futura administração. Como já havia prometido, Greca confirmou a decisão de reduzir o número de secretarias das atuais 23 para 12 como medida de economia, e afirmou que o critério de escolha dos secretários foi técnico. “Acho que com uma estrutura mais enxuta, menos gastos na máquina pública eu vou poder devolver mais rapidamente à população a satisfação das esperanças que geraram a minha eleição”, explicou.

Greca manifestou ainda preocupação com a situação financeira da prefeitura e disse que uma das prioridades será o corte de gastos e o aumento da arrecadação, para recuperar a capacidade de investimento do município. “A gente viu que na gestão Fruet a arrecadação cresceu apenas 28% enquanto as despesas com pessoal cresceu 70%. Nós temos que fazer um esforço muito grande para enxugar a máquina e as despesas, porque se não em três anos, nessa projeção, a gente não paga a folha. E temos que fazer um esforço muito grande para, sem aumentar impostos, multiplicar e aumentar a arrecadação”, disse ele, afirmando ainda que 40% das funções gratificadas não serão preenchidas.

Apesar de dizer que a greve de motoristas e cobradores do transporte coletivo que atingiu parcialmente ontem a cidade ainda é responsabilidade do atual prefeito, Gustavo Fruet (PDT), o prefeito eleito prometeu atuar para resolver a questão logo que assumir o cargo. “Nós vamos dar uma solução. A política tem que sair da discussão do preço da tarifa. A tarifa é técnica, tem que ser justa, metropolitana. Os ônibus têm que ser renovados. Motoristas e cobradores têm que receber em dia e as coisas tem que funcionar”, disse.

“Alegria” — O prefeito eleito reafirmou ainda que a Oficina de Música deve ser adiada. “Eu vou adiar a Oficina de Música. Se o prefeito atual provisionar os recursos eu não me oponho à música. Mas eu não contrapor a saúde à música. Enquanto houver dor no espaço no espaço público não atendido não pode haver música”, alegou.

Greca afirmou que a partir da posse, pretende percorrer a cidade para fiscalizar a qualidade dos serviços públicos municipais. “Vou estar aonde o povo está. Vou às ruas da Cidadania, aos postos de saúde, a qualquer hora do dia e da noite. Vou insistir na fiscalização da cidade, no asseio. Na desburocratização. Nós vamos reerguer Curitiba. Ela vai sair do abatimento”, prometeu. “Vai voltar o tempo das premiações e da alegria. O prefeito sou eu e a alegria está instituída por método na administração municipal”, afirmou ele.

A equipe de rafael greca

Secretarias

Educação — Maria Silvia Bacila Winkeler

Saúde — João Carlos Baracho

Planejamento, Finanças e Orçamento — Vitor Puppi

Meio Ambiente e Recursos Hídricos — Sergio Tocchio

Governo — Luiz Jamur

Urbanismo e Assuntos Metropolitanos — Marcelo Ferraz

Comunicação Social — Marcelo Cattani

Infraestrutura — Eduardo Pimentel

Abastecimento e Agricultura — Luiz Dâmaso Guzzi

Administração e Recursos Humanos — Carlos Calderon

Defesa Social — Algacir Mikalowski

Esporte, Lazer e Juventude — Marcelo Richa

Procuradoria — Vanessa Volpi

Órgãos

IPPUC — Reginaldo Reinert

Turismo — Tatiana Turra

Fundação Cultural de Curitiba — Maurício Appel

Agência Curitiba Inovação e Tecnologia — Breno Lemos e Tiago Francisco da Silva

Fundação de Ação Social — Larissa Marsolik

URBS — José Antonio Andreguetto

IPMC — José Luiz Rauen

Relações Internacionais — Rodolpho Zanin Feijó

COHAB — José Lupion Neto

Curitiba S/A — Bruno Rocha

ICS — Dora Pizzato