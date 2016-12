Após temporal, parte de SP amanhece sem luz e com árvores caídas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O forte temporal que atingiu São Paulo na tarde desta quarta (21) ainda causa transtornos na manhã desta quinta-feira (22) aos moradores das zonas norte, oeste e centro de São Paulo que continuam sem energia elétrica e enfrentam interdições devido a queda de árvores. Os bombeiros receberam ao menos 42 solicitações de quedas de árvores entre a tarde e a madrugada desta quinta. Uma das árvores, de grande porte, atingiu um carro na rua Haddock Lobo, no Jardim Paulistas. Um ocupante do veículo teve ferimentos leves. A AES Eletropaulo informou que 698 eletricistas trabalham desde a tarde desta quarta para restabelecer o fornecimento de energia nos bairros afetados. O temporal também provocou a queda de parte do forro de gesso do teto do shopping Aricanduva, zona leste de São Paulo. Não houve feridos. O aeroporto de Congonhas ficou fechado por mais de meia hora. No local, foram registradas rajadas de vento de até 43 km/h. Na zona leste, o rio Aricanduva transbordou nas avenidas Ragueb Chohfi, Itaquera e Aricanduva, por volta das 18h. O córrego Ipiranga também transbordou na zona sul, deixando a praça Leonor Kaupa alagada por aproximadamente 15 minutos. A chuva ainda causou 12 pontos de alagamento intransitáveis -cinco na subprefeitura de Santo Amaro e três na subprefeitura da Sé.