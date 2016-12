Cabeças humanas são encontradas em rua de Porto Alegre

Redação Bem Paraná com agências

Cabeças de dois homens não identificados foram encontradas no bairro Vila Jardim, em Porto Alegre. As cabeças foram encontradas perto da meia-noite desta quarta-feira (21), informa o Departamento de Comando e Controle Integrado (DCCI).

Segundo a polícia, foram moradores que viram as partes do corpo e fizeram contato com a Brigada Militar.

Também conforme a polícia, corpos não foram encontrados, apenas as cabeças, que estavam na Rua Doutor Veiga Cabral. O caso ainda será investigado.